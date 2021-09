MacBook Pro 14-tommer (2021) nyheder og rygter

Forventningerne bygger op til den påståede MacBook Pro 14-tommer (2021), da flere og flere rygter spreder sig om den kommende udgivelse. Og selvom vi kun har haft rygtefabrikken til at fortælle om dens eksistens, er den og den kommende MacBook Pro 16-tommer (2021) angiveligt allerede gået i masseproduktion til en udgivelse i slutningen af oktober eller november.

Som det ser ud nu, tilbyder Apple to modeller i sin Pro-serie, en 13-tommer og en 16-tommer. Ligesom at 16-tommer versionen erstattede den ældre 15-tommer model i november 2019, forventes det at den mindre13-tommer vil blive en tomme større, hvilket resulterer i rygterne om den nye MacBook Pro 14-tommer (2021).

Nogle af rygterne om den nye 14-tommer inkluderer en enorm opgradering i dens indre system. MacBook Pro 13-tommers potentielle udskiftning kan muligvis få en 10-core Apple Silicon CPU med to energieffektive kerner og otte højtydende kerner, for ikke at nævne op til 64 GB RAM, selvom et nyligt rygte siger, at hukommelsen vil blive begrænset ved 32 GB. Rygterne peger også på en lignende opdatering i specifikationer i den M1-drevne MacBook Pro 16-tommer (2021).

Vi har også set rygter om, at Apple vil bringe MagSafe opladning tilbage, og at de muligvis har en mini-LED skærm med et fladt design , og kan prale af et SD-kort slot med UHS-II-understøttelse samt en baggrundsbelyst Touch ID-knap .

Der snakkes meget om, hvordan MacBook Pro 14-tommer (2021) kunne komme til at se ud ved udgivelsen. Så lad os tage et kig på alle rygterne om den mindre Pro, og hvad Apple muligvis har i vente til denne spændende udgivelse.

Direkte til sagen

Hvad er det? En helt ny MacBook Pro 14-tommer

En helt ny MacBook Pro 14-tommer Hvornår udkommer den? Sandsynligvis i 3.kvartal af 2021

Sandsynligvis i 3.kvartal af 2021 Hvad vil den koste? Ukendt, men sandsynligvis omkring det samme som MacBook Pro 13-tommer (lidt over 10.000 kr.)

(Image credit: Future)

MacBook Pro 14-tommer (2021) udgivelsesdato og pris

Der har været rygter om et par potentielle udgivelsesdatoer, men senest er vi kommet til at tro, at 3. kvartal af 2021 synes at være det bedste bud på et lancerings tidspunkt.

Dette kommer fra analytiker Ming-Chi Kuo, der bredt betragtes som en af de mest præcise Apple leakers rundt omkring, og for nylig gentog han, at vi kan forvente, at MacBook Pro 14-tommer debuterer i tredje kvartal. Han angav tidligere, at det kunne være 2. eller 3. kvartal i 2021.

En anden respekteret Apple leaker, Mark Gurman, skrev fornyligt på Twitter, at vi kan forvente en lancering i midten af 2021, hvilket passer med 3. kvartal. Så vi kunne potentielt se den nye MacBook Pro 14-tommer meget snart, hvor den sandsynligvis vil blive vist sammen med den opdaterede 16-tommer-model.

Når det kommer til prisskiltet, som Apple muligvis sætter fast på denne nye model, har der ikke været nogen hvisken, der angiver, hvad vi kan forvente. Vi kan kun gætte på, at Apple vil blive ved med at sætte priserne stort set i tråd med, hvad der opkræves for den nuværende MacBook Pro 13-tommer (M1-modeller), og priserne for denne starter ved 10.299 kr.

Apple hævede ikke priserne på MacBook Pro 16-tommer, da den større model blev introduceret, og fastholdt dem på samme niveau som forgængeren, den 15-tommer bærbare computer. Så forhåbentlig vil det være en lignende historie, når det kommer til den opskalerede 14-tommer notebook sammenlignet med den eksisterende 13-tommer inkarnation, som den teoretisk vil erstatte (eller måske kan vi endda håbe på, at prisen falder lidt - men det føles alt for optimistisk).

(Image credit: Future)

MacBook Pro 14-tommer (2021) design

Den mest oplagte ændring, når det kommer til den grundlæggende karakter af denne angiveligt indkommende MacBook Pro, er skiftet fra en 13-tommer til en 14-tommer skærm (teknisk set ville det være et skridt fra en 13,3-tommer skærm, muligvis til en 14,1 -inch display - dette har Ming-Chi Kuo tidligere haft talt om).

Der er ingen grund til, at dette træk skulle betyde, at MacBook Pro 14-tommer bliver en større eller mindre bærbar end sin forgænger, fordi Apple formåede at forstørre 15-tommer modellen til en 16-tommer skærm ved at gøre rammene meget slankere og holde den samlede chassisstørrelse stort set den samme. Det samme burde være tilfældet med stigningen fra 13-tommer til 14-tommer, håber vi; slankere kanter, med nogenlunde samme formfaktor.

Den større skærm var hovedændringen for den originale MacBook Pro 16-tommer, men med denne nye 14-tommer model kan vi forvente flere ændringer af designet, i det mindste efter de spekulationer, vi har hørt.

Ming-Chi Kuo har sagt, at den nye MacBook Pro 14-tommer vil bevæge sig væk fra det 'kurvede design', som Apple i øjeblikket bruger, til et 'fladkantet' formfaktordesign, der minder om iPhone 12‌.

Du husker måske også spekulationer om, at MacBook Pro 14-tommer kunne gøre noget helt andet med skærmen, nemlig ved at anvende Mini-LED-teknologi, som ville give mere levende farver sammen med bedre kontrast og lysstyrke.

Tidligere har Kuo skubbet tanken om, at der kunne være MacBook Pro-modeller der ankommer i 2021 (og det følgende år), der vil have Mini-LED skærme. I hans seneste forskningsnotat er der dog ikke omtale af Mini-LED-hvilket virker som en mærkelig udeladelse, hvis den kommer.

Gurman siger, at hans kilde mener, Apple har til hensigt "at øge skærmene i sine nye MacBook Pros [14-tommer og 16-tommer] med lysere paneler med højere kontrast", men igen er der ikke omtalt Mini-LED. Det udelukker ikke teknologien - når alt kommer til alt ville Mini-LED faktisk medføre de førnævnte billedfordele - men rygterne ser nu ud til at være et mere rystende perspektiv i betragtning af manglen på nogen direkte omtale i den seneste tid.

Der er nogle potentielt dårlige nyheder om Touch Bar - eller faktisk gode nyheder, hvis du ikke er opsat på sidstnævnte funktion, da Apple tilsyneladende overvejer muligheden for at slippe af med den kontekstfølsomme berøringsstrimmel, der sidder oven på tastaturet.

(Image credit: Future)

Kuo mener, at Apple fjerner Touch Bar og vender tilbage til enkle funktionstaster, hvilket virker som en temmelig stor erkendelse af nederlag. Dette er naturligvis bare et rygte, men det bakkes op af Mark Gurman, der bemærker, at Apple har testet versioner af MacBook Pro 14-tommer (og 16-tommer) uden berøringsstrimmel. Gurmans rapport siger ikke noget om resultatet af den test, og om Apple rent faktisk vil tage skridtet til at fjerne Touch Bar (fra nogle modeller, og måske ikke andre?).

En anden spekulation teoretiserer, at Apple vil gå den anden vej med Touch Bar, og i stedet for at droppe det, hvilket er en mulighed, som vi diskuterede ovenfor, kunne firmaet beholde og faktisk forbedre det; muligvis med Force Touch teknologi.

Force Touch gør det muligt at registrere mængden af tryk, der bruges i en berøringshandling, hvilket betyder, at forskellige funktioner kan tildeles det samme ikon - baseret på det anvendte tryk - for at pakke mere funktionalitet ind i Touch Bar. Dette ser imidlertid ud til at være en af de mindre sandsynlige scenarier, da det kun er baseret på et patent, og disse ofte ikke bliver til noget (eller i hvert fald tager lang tid for at nå frem).

Et andet interessant designpunkt er den tilsyneladende tilbagevenden af MagSafe‌-opladningsstikket, hvilket er noget, som Kuo og Gurman begge hævder vil ske med MacBook Pro 14-tommer (og igen også den opdaterede 16-tommer). Dette vil angiveligt lette hurtigere opladning, og hvis du ikke er bekendt med MagSafe‌, bruger den en magnetisk forbindelse - så hvis kablet trækkes, løsner det simpelthen (frem for at rykke den bærbare computer med sig, hvilket muligvis kan få den til at falde ned fra et bord).

Hvis MagSafe‌ vender tilbage, er det uklart, om Apple vil beholde evnen til at oplade via USB-C.

Når vi taler om porte, vil MacBook Pro 14-tommer have flere af dem, ifølge Kuo. Selvom han ikke uddyber, hvad han kan forvente ud over "flere typer I/O [input/output porte]", og at "de fleste brugere muligvis ikke skal købe yderligere dongles", hvilket må være gode nyheder; hvis det er sandt, selvfølgelig.

For nylig spekulerede Apple leaker Luke Miani på, at MacBook Pro 14-tommer (2021) kunne drage fordel af en SD-kortplads med UHS-II-understøttelse samt en baggrundsbelyst Touch ID-knap. Sidstnævnte kan bestå af flere små LEDs, der muligvis kan indeholde animationer af en eller anden art.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 14-inch (2021) leaks og rygter

Så hvad med andre leaks bortset fra de mulige designændringer? Som vi nævnte i starten, er Apple allerede flyttet væk fra Intel CPU'er med den nyeste MacBook Pro 13-tommer, der bruger sin egen ARM-baserede M1-chip. Derfor ville en 14-tommer efterfølger helt sikkert holde sig til Apples silicium - og sandsynligvis en mere robust version end M1.

Gurman hævder, at MacBook Pro 14-tommer vil bruge "næste generations versioner" af Apples processorer, der vil have "flere kerner og forbedret grafik", ifølge hans indre kilde - og vi har hørt dette andre steder.

Næste generations tilbud, der kan kaldes M1X, kan komme op i 12-cores , eller endda 20-cores , siger et andet rygte, men behandler bestemt denne specielle spekulation med en alvorlig forsigtighed. Husk, at disse kerner ikke alle ville have fuld effekt, hvor nogle af dem var supereffektive kerner i stedet: 12-core CPU'en ville teoretisk være 8 normale kerner plus 4 low-power kerner, hvor sidstnævnte kunne holde tingene i gang i krævende situationer (mens der bruges lidt batteristrøm).

Som vi hørte fra @LeaksApplePro på Twitter: "Hvis du synes, at M1 er hurtig, har du ikke set M1X". Og vi synes faktisk, at M1 er hurtig - rigtig hurtig (vi er selvfølgelig ikke alene i den henseende). Udsigten til en betydeligt hurtigere Apple-chip i MacBook Pro 14-tommer er meget spændende.

Der går også rygter om, at den nye integrerede Apple M1X M1X grafik il være stærk nok til at konkurrere med de nyeste Nvidia GeForce RTX 3070 mobile grafik kort , der fås i enten 16-core og 32-core integrerede muligheder (selvom man mener, at 32-core muligheden kun vil være tilgængelig på den større 16-tommer MacBook pro). Dette åbner også op for muligheden for at bruge en ny MacBook Pro som en gaming laptop sammen med Nvidia, AMD og Intel, samt at være en god mulighed for reklamer, der bruger krævende software.

En anden spekulation hævder, at MacBook Pro 14-tommer (2021) i stedet vil prale af en 10-core Apple Silicon CPU med otte højtydende kerner og to energieffektive kerner. Det er sammen med op til 64 GB hukommelse. Selvom Miani siger, at RAM sandsynligvis vil være begrænset til 32GB .

Kuo mener også, at kølesystemet vil blive forbedret, idet den nye 14-tommer-model anvender det samme heatpipe design som set i den eksisterende MacBook Pro 16-tommer. Denne kølekonfiguration er tilsyneladende langt overlegen i forhold til den nuværende MacBook Pro 13-tommer og burde give mulighed for et imponerende bump i ydelsen i sig selv, hvilket er godt at høre. Husk, at med bedre køling kan CPU'en køre hurtigere.

Det er værd at huske på, når vi gennemgår de forskellige punkter fra rygtefabrikken, at noget af dette (eller faktisk det meste af dette) muligvis ikke kommer ud - men som kilder går, for Apple, Kuo og Gurman er førende spillere.