Lynhurtigt bredbånd brager frem i Danmark

Hakkende streaming af yndlingsserien og upload-hastigheder i sneglefart er den frustrerende virkelighed for de danskere, som er så uheldige at bo i et område uden adgang til en hæderlig internetforbindelse.

Men dem bliver der heldigvis stadig færre og færre af – takket være udrulningen af lynhurtigt bredbånd, der brager henover landet. Det fremgår af nye tal fra den seneste bredbåndskortlægning fra 2018, der netop er blevet offentliggjort.

Kortlægningen viser således, at antallet af borgere og virksomheder, der nu har muligheden for at blive koblet op på enten 500 Mbit/s eller 1Gbit/s upload-forbindelser er steget med hele 13 procent fra 2017.

Ud i alle afkroge

Det er ikke mindst de danskere, der bor i yder- og landområderne, der har fået gavn af den aktuelle bredbåndsudrulning. Ifølge kortlægningen er adgangen hurtigt bredbånd i yderkommunerne steget med 18 procent i perioden fra 2015 til 2018.

Det betyder, at 81 procent af borgerne i disse kommuner i dag har mulighed for at få del i glæderne ved det lynhurtige bredbånd.

"Det er helt afgørende for sammenhængskraften og væksten i yderkommunerne, at borgerne og de erhvervsdrivende kan få en ordentlig, stabil og hurtig internetforbindelse. Det er i de tyndt befolkede områder, at udfordringen er størst, og derfor er jeg begejstret for at se, at det netop er her, bredbåndsudrulningen for alvor rykker i disse år", siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

"Regeringen har målrettet bredbåndspuljen mod de tyndt befolkede områder, og det medvirker til, at udviklingen kan fortsætte de kommende år", udtaler ministeren.

Så bor du i en digital udørk, hvor man stadig skal væbne sig med tålmodighed for at tilgå sin netbank på den bærbare eller streame lidt tv, er der altså stadig håb om, at det lynhurtige bredbånd også når frem til dig inden så forfærdelig længe.