Logitech klar med G Fits ørepropper, der tilpasser sig til dine ører

Nu kommer Logitech G Fits til Danmark. Logitech afholdt sidste år deres Logi Play event i Berlin. Her præsenterede de en række spændende produkter til gaming og streaming. Til gamerne lancerede Logitech den håndholdte wi-fi gaming-konsol Logitech G Cloud i Nintendo Switch format. Der var desuden to høretelefoner: Trådløse on-ear gaming-høretelefoner Logitech G Astro A30 og Logitechs første in-ear gaming-høretelefoner Logitech Fits. Nu er Logitech G Fits så endelig på vej til Danmark.

Logitech G FITS (Image credit: Logitech)

Logitech G Fits - Gaming-lyd i øregangen

Netop Logitech G Fits, som er noget så usædvanligt som trådløse gaming-ørepropper, der tilpasser sig til dine ører. Og når vi skriver tilpasser sig, så mener vi det ret bogstaveligt. De fleste in-ear høretelefoner kommer med silikone-spidser, så du kan finde en størrelse, der passer til dit øre. Men her tager Logitech tilpasningen til et helt nyt niveau. De mener, at ører, ligesom fingeraftryk, er unikke for hver enkelt person. Derfor har de udstyret G Fits med Lightform-teknologi, som giver hver bruger en individuel pasform, der følger alle ørets konturer på bare 60 sekunder. Ved at bruge Lightform og Logitech G FITS-mobilappen udløses et antal indlejrede lysdioder i høretelefonerne. De gelfyldte dele af høretelefonen tilpasser sig formen i øret, og når de så bliver belyst med dioderne, hærder de gelen i præcis samme form som ørerne. Så på et minut får man altså sine helt egne øretelefoner med perfekt pasform. Ifølge Logitech vil det både give en behagelig pasform og sikre, at høretelefonerne ikke falder ud. Den tilpassede formteknologi giver en behagelig, sikker pasform, der ikke vil falder ikke ud og skaber en forsegling, der blokerer for støj for at give en passiv lyd lydisoleringseffekt, der ifølge Logitech er den bedste i sin klasse.

Logitech G Fits (Image credit: Logitech)

Høretelefonerne kommer i to farver: Sort eller hvid, så det passer til enhver stil. Ud over komfort, pasform og passiv støjreduktion lover Logitech, at G FITS leverer varm og detaljeret lyd med en dyb, kraftfuld bas. Med Logitech G FITS-appen, kan gamere få adgang til EQ'er, der er optimeret til FPS- eller RPG-spil, musik, podcasts, Bass Boosts og meget mere - eller har mulighed for at finjustere deres egne EQ-indstillinger.

For at sikre klar kommunikation i spillet indeholder hver øresnegl to indbyggede beamforming mikrofoner. Hvis du spiller med venner eller streamer, vil alt, hvad du siger, blive hørt højt og tydeligt.

Pris og tilgængelighed

Logitech G FITS kommer til salg i løbet af februar

Vejledende udsalgspris: 1.849 kroner

Du kan se mere om Logitech G Fits her (Åbner i nyt vindue).