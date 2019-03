Læk af skærmbeskytter til Samsung Galaxy S10 tyder på de smalleste kanter, vi endnu har set

Der lader til at være et kapløb i gang blandt flagskibs-enheder om at eliminere de upopulære kanter omkring skærmen, og det ser ud til, at Samsung kan være ved at lægge sig i spidsen med Samsung Galaxy S10, da et lækket cover til skærmbeskyttelse viser et næsten kantløst design.

Skærmbeskytteren blev lækket i en video, som du kan se nedenfor, og delt af Ice universe, der har et godt omdømme, når det handler om læk.

Man kan se, at selv om der teknisk set stadig er kanter, er de så smalle, at de er næsten ikke-eksisterende - og der er endda ikke engang grebet til en notch.

Selv om man bør tage lækket med et gran salt, er det ikke første gang, at der er dukket næsten kantløse skærmbeskyttere op. Faktisk har Ice universe postet lignende billeder for nylig på Weibo (et kinesisk socialt medie), og det samme har en anden bruger af webstedet.

Galaxy S10 Screen Protector! pic.twitter.com/LPn6OSOBAd22 November 2018

New Infinity-skærm

Det er også et design, der er i tråd med et skærmdesign, Samsung selv har vist frem. Virksomheden afslørede fire nye skærmdesign i begyndelsen af november, hvoraf det ene blev kaldt 'New Infinity' og tilsyneladende var uden kanter, så det kan muligvis være tiltænkt Samsung Galaxy S10.

Der har også været rygter fremme om, at Galaxy S10 vil få et 'Infinity-O'-display, som heller ikke har kanter eller en notch, men derimod en lille udskæring i selve skærmen til frontkameraet. Der er intet tegn på en sådan udskæring i denne skærmbeskytter, men det ville der heller ikke nødvendigvis være behov for, da den er gennemsigtig.

Vi tager stadig lækket med et gran salt, men når man tager i betragtning, at Samsung selv har sagt, at vi kan forvente "meget væsentlige" designændringer med de kommende telefoner, virker det ganske troværdigt. Vi finder givetvis ud af, hvordan det hele forholder sig i begyndelsen af 2019, og sløret bliver muligvis allerede løftet ved MWC 2019 i slutningen af februar.

Via PocketNow