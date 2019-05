Knaldtilbud: Spar 50 % på et lækkert 4K-tv fra LG

Hvis du har gået og overvejet, om det ikke er på tide at skifte dit gamle tv ud med en mere moderne udgave, så har du nu muligheden for at gøre lidt af et tv-kup.

Efter en rundtur på nettet for at finde et superskarpt tilbud på et tv, landede vi nemlig hos Komplett.dk, hvor vi fandt en 49 tommer stor LG-model med Super UHD til lige under halv pris. Det vil sige, at du for 4.490 kroner kan få fingrene i et pænt stort 4K smart-tv med mange features og finesser.

LG 49" SK8000 4K-tv | 8.999,- 4.490,– | 50%|Komplett

Med tilbuddet på LG SK8000 får du meget tv for pengene. LG har eksempelvis ikke alene brugt kræfter på at optimere billedkvaliteten og farvegengivelsen, men også givet lyden et løft med Dolby Atmos.Se tilbud

Der er tale om et LED-bagbelyst LCD-tv med en Alpha7 Intelligent Processor, indbygget Dolby Atmos samt Cinema HDR, der understøtter de fleste HDR-formater.

I lighed med de fleste producenter af nye skærme bruger LG egne teknologier, og SK8000-modellen kommer således med LG Nano Cell Display, der anvender nanopartikler til at optimere farverne.

Opløsningen er 3.840 x 2.160 (2160p), og tv'et har flere opskalerings-tricks i ærmet til at forbedre billedet, herunder 4K Upscaling, Dynamic Color Enhancer og Auto Calibration for bare at nævne et par eksempler på LG's indbyggede teknologi.

Alt i alt er der tale om et tv, der leverer på rigtigt mange fronter i sin klasse, og som helt sikkert er værd at kigge nærmere på – ikke mindst til halv pris. Tilbuddet gælder til og med den 9. juni, eller så længe lageret varer.