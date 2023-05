JBL lancerer bærbare højttalere med Wi-Fi og Dolby Atmos-understøttelse

To af de bedste Bluetooth-højttalere (Åbner i nyt vindue) fra JBL har fået en kraftig opgradering med et væld af Wi-Fi-aktiverede funktioner og forbedrede tilslutningsfunktioner samt JBL's første implementering af Dolby Atmos i en bærbar højttaler nogensinde.

Boombox 3 og Charge 5-højttalerne var allerede solide muligheder for en bærbar Bluetooth-højttaler, men er nu steget til et nyt niveau af bekvemmelighed i deres nye former: JBL Boombox 3 Wi-Fi og JBL Charge 5 Wi-Fi.

Da vi anmeldte den kompakte JBL Charge 5 (Åbner i nyt vindue) tilbage i 2021, var vi imponeret over dens afbalancerede lydkvalitet, 20 timers batterilevetid og effektfulde lydstyrke - men den nye Charge 5 Wi-Fi opdaterer også Bluetooth til den nyeste 5.3-standard sammen med Wi-Fi-understøttelse, der giver dig mulighed for at streame i højere kvalitet via musikstreamingtjenester som Apple Music.

Begge modeller får et medley af Wi-Fi aktiverede funktioner, herunder Apple AirPlay 2 til iOS-brugere, Alexa's Multi-Room Music-udvidelse, der giver dig mulighed for at kommandere højttalere i hele dit hjem, og endda Chromecast-understøttelse. Men de drager også fordel af den højere båndbredde i en Wi-Fi-forbindelse sammenlignet med Bluetooth. Det bringer Charge 5 Wi-Fi endnu mere direkte på linje med den superpopulære Sonos Roam-højttaler, og Boombox 3 Wi-Fi endnu tættere på Sonos Move (Åbner i nyt vindue). Du skal dog stadig have forbindelse til din mobil for at streame.

Den største af de to nye højttalere er JBL Boombox 3, og det er også den eneste af de to, der får Dolby Atmos-understøttelse. Det er første gang, JBL får Dolby understøttelse i en bærbar højttaler (men virksomheden kender teknologien godt fra sine soundbars). Atmos-lyden er dog i øjeblikket begrænset til Tidal-streamingtjenesten, som skal tilknyttes via JBL One-appen. Apple Music og Amazon Music Unlimited HD understøtter det også begge, så vi håber, at der vil være understøttelse for dem i fremtiden.

Selv om du altså får wi-fi, så er det ikke meget mere, du skal betale. Boombox 3 Wi-Fi koster 4.499 kroner, hvor den "gamle" model koster 4.495 kr. Charge 5 Wi-Fi koster 1.899 kr. mod tidligere 1.495 kr., så her er forskellen på 404 kr. mere mærkbar. Produkterne vil være tilgængelige hos JBL (Åbner i nyt vindue) fra cirka midten af maj 2023.

JBL Charge 5 Wi-Fi fylder ikke meget, men har fået plads til wi-fi. (Image credit: JBL)

Holdbare højttalere

Begge højttalere er robust bygget og er vandtætte, så du trygt kan tage dem med uden for hjemmets fire vægge. De burde kunne holde til alt fra teltture til poolparties, og de har også en lang batterilevetid på hhv. 20 timer for Charge 5 og 24 timer for JBL Boombox 3 Wi-Fi, hvilket betyder, at de ikke behøver at være permanent forbundet til en stikkontakt i din stue.

Wi-Fi-understøttelsen handler også om at gøre dem til bedre højttalere i hjemmet med de forbedrede muligheder og lyd i højere opløsning. Så selv om du betaler lidt mere, får du også bærbare højttalere, der både kan fungere på farten og hjemme. Ude med Bluetooth og hjemme med wi-fi eller Bluetooth.

JBLs højttalere har masser af saft og kraft, og virker generelt meget robuste. Så vi ser frem til at høre, hvad de har at byde på i wi-fi udgaven.