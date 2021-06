Anmeldelse: JBL Charge 5

30-sekunders anmeldelse

JBL har en lang tradition for at lave gode Bluetooth-højttalere, og Charge-serien har altid udmærket sig ved sin værdi. Historisk set har Charge-serien tilbudt en utrolig imponerende lyd i forhold til sin størrelse. Batterilevetiden har altid været imponerende, så brugerne kan bruge deres Charge-højttalere som en batteribank i en nødsituation.

Med hensyn til funktioner er JBL Charge 5 relativt grundlæggende sammenlignet med noget som JBL Pulse 4, der giver brugerne et tilpasset lysshow. I denne femte generation har JBL gradvist forbedret lydkvaliteten og lydstyrken, mens den stadig tilbyder god batterilevetid.

Vi har hørt alle Charge-højttalere siden JBL Charge 2, og det har været interessant at se højttalerserien udvikle sig fra et basmonster til noget mere afbalanceret og modent.

Kort sagt byder JBL Charge 5 kun på subtile ændringer, men hvis du tilføjer dem til højttalerens arv som en bundsolid bærbar Bluetooth-højttaler, har du en seriøs konkurrent til en af de bedste Bluetooth-højttalere på markedet.

Pris og tilgængelighed

JBL Charge 5 blev lanceret i 2021 og er nu tilgængelig i hele verden for ca. 1.399 kr. Det er faktisk en ret god pris i betragtning af, hvad der tilbydes her, men der findes dog mere overkommelige bærbare højttalere som JBL Flip 5, Anker SoundCore Flare 2 og Tribit XSound Go til folk, der ikke vil bruge så mange penge.

Design

JBL Charge 5's design er en gentagelse af det cylindriske design, som den har haft i årevis. Den største visuelle ændring er det store JBL-logo på højttalerens forside. På forsiden er de enkelte strøm-LED'er flyttet fra bunden til en LED-stribe under JBL-logoet, hvilket ser mere elegant ud.

De fysiske kontroller er stadig de samme med let forhøjede knapper på toppen af højttaleren. Der er knapper til at styre afspilning, lydstyrke, strøm, Bluetooth-parring og "Party Boost" (mere om det i afsnittet 'Funktioner').

(Image credit: Lewis Leong)

På bagsiden har JBL Charge 5 en vandtæt USB-C-opladningsport samt en klap, der skjuler USB-A-porten, som kan bruges til at oplade din smartphone. Charge 5 dropper understøttelsen af 3,5 mm aux-stikket fra JBL Charge 4, hvilket er ærgerligt for nogle, der har ældre enheder, som de gerne vil tilslutte.

Charge 5 beholder de synlige basdrivere til venstre og højre på højttaleren, så du kan se, hvordan basdriverne bevæger sig ind og ud. Driverne er beskyttet af en kant omkring højttaleren, men du vil stadig kunne røre ved driverne uden at beskadige dem.

En subtil ændring er, at JBL Charge 5 er trapezformet med siderne vendt indad. Denne forskel er ikke særlig stor, indtil du sætter højttaleren lodret op, så højttaleren ligner det skæve tårn i Pisa. Vi foretrak stabiliteten i Charge 4's firkantede design, der gjorde den lettere at placere lodret.

Funktioner

Med hensyn til tekniske specifikationer omfatter Charge 5 Bluetooth 5.1, et batteri med en kapacitet på 7500 mAh og en frekvensgang på 65 Hz - 20k Hz. Ligesom andre bærbare JBL-højttalere har Charge 5 dog "PartyBoost"-tilstanden, som gør det muligt for brugerne at parre en anden JBL-højttaler for enten at forstærke musikken eller bruge den i et stereopar. Funktionen er fantastisk, hvis du ønsker at afspille musik på et stort område, hvor flere højttalere kan hjælpe med at forstærke lyden.

(Image credit: Lewis Leong)

JBL tilbyder en fin mobilapp, som giver dig mulighed for at tilpasse højttalerne og downloade softwareopdateringer, men det er værd at bemærke, at firmwareopdateringer kan tage op til 15 minutter.

Med hensyn til batterilevetid er JBL Charge 5, ligesom Charge 4, vurderet til 20 timers afspilning, hvilket vi ikke havde problemer med at nå, mens vi spillede ved 50 % lydstyrke. Hvis du presser højttaleren op til højere lydstyrke eller bruger den som en batteribank til at oplade din telefon, skal du forvente, at dette tal falder.

Lydkvalitet

Generelt set har lydkvaliteten på JBL Charge 5 ikke ændret sig meget i forhold til Charge 4. Der er en ekstra diskant i Charge 5, som hjælper med den generelle klarhed, og bassen er også lidt mere gennemslagskraftig end Charge 4.

Tonalt set lyder JBL Charge 5 afbalanceret ved medium til lav lydstyrke. Bassen er slagkraftig og dyb, hvilket er overraskende for en højttaler med denne lyd. Mellemtonerne er klare med vokal, der får god tilstedeværelse, og højderne er rullet ned for en varmere præsentation, indtil du begynder at presse lydstyrken op.

(Image credit: Lewis Leong)

Både JBL Charge 5 og Charge 4 spiller ekstremt højt og forvrænger stadig ved højere lydstyrker. Forvrængningen begynder at sætte ind over 60 % lydstyrke, hvilket resulterer i hårdt klingende høje toner, og bassen der holder op med at blive højere, hvilket fører til en lys tonal balance.

For at opnå den bedste lydkvalitet anbefaler vi, at du holder højttaleren omkring 50-60 % lydstyrke - når du skal presse på over denne lydstyrke, er der sandsynligvis så meget støj fra omgivelserne, at lydkvaliteten ikke er førsteprioritet.

Ligesom de tidligere Charge-højttalere er Charge 5 retningsbestemt med diskanthøjttalere og bashøjttalere bag højttalerens forside. Det betyder, at du ikke skal forvente en omsluttende 360-graders lyd, som du ville kunne forvente fra JBL Pulse 4.

Bør jeg købe JBL Charge 5?

(Image credit: Lewis Leong)

Køb den hvis...

Du ønsker en imponerende lydkvalitet i en lille højttaler JBL Charge 5 lyder større end den er. Den udsender en imponerende mængde bas i forhold til sin størrelse uden at give køb på mellem- og højttalerne.

Du skal spille højt Charge 5 larmer ekstremt meget, især i betragtning af dens størrelse. Selvom højttaleren lyder bedst omkring 50-60 % lydstyrke, kan den spille ekstremt højt med en vis forvrængning og lysstyrke.

Du har brug for en batteripakke Dens 20 timers batterilevetid betyder, at du har batterilevetid hele dagen, og så kan du oplade din telefon, hvis du er ved at løbe tør for strøm.

Køb den ikke hvis...

Du skal spille ekstremt højt Hvis du er på udkig efter maksimal lydstyrke, skal du kigge på større højttalere. Fysisk set kan Charge 5 ikke følge med store festhøjttalere som JBL Xtreme 3 eller PartyBox 100.

Du leder efter en bærbar højttaler til en overkommelig pris Charge 5 koster ca. 1.399 kr. og er god værdi for det, du får, men hvis dit budget er lavere, kan du tjekke JBL Flip 5, Anker SoundCore Flare 2 eller Tribit XSound Go.

Du ønsker flere unikke funktioner Hvis du vil have en festhøjttaler med lysshow og meget mere, kan du tjekke JBL Pulse 4 eller Sonos Roam, som har en smart automatisk skift-funktion, der sender lyden videre til andre Sonos-højttalere, når du tager den med ind igen.

