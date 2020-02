Jaybird Tarah Pro trådløse sports-øreknopper er nu nedsat med 31%

Hvis du er på udkig efter et par trådløse sports-øreknopper, der kan holde til lidt af hvert, er det absolut værd at tjekke Elgigantens aktuelle tilbud på Jaybird Tarah Pro.

I denne uge er hovedtelefonerne nedsat fra 1.299 kr. til 899 kr., og det vil altså sige, at du kan spare 31 procent, hvis du slår til, inden tilbuddet udløber på søndag den 9. februar.

Jaybird Tarah Pro| 1.299,- 899,– | 31%|Elgiganten

Med Jaybird Tarah Pro får du et par Bluetooth-øreknopper, der er designet til seriøs træning. De er robuste, sved- og vandsikrede samt har en imponerende batteritid på op til 14 timer.Se tilbud

Bluetooth-hovedtelefonerne er ikke komplet trådløse i den forstand, at de to øreknopper er forbundet af en ledning, hvilket blandt andet gør, at du ikke så nemt kommer til at tabe dem i kampens hede.

For Jaybird har skabt Tarah Pro til seriøs træning, hvad enten du er ude at slide veje og stier tynde, eller går til stålet i dit lokale fitnesscenter. Øreknopperne har ikke alene en gedigen byggekvalitet, men kommer også med IPX7-certificering, så de kan modstå sved, regn og sne, når du træner.

Producenten lover en flot batteritid på op til 14 timer, og det holder faktisk stik, fortæller vores anmelder i sin test af Jaybird Tarah Pro. Han har også positive ting at sige om lyden – om end den ikke er helt på højde med lydkvaliteten i Optoma NuForce BE Sport4, der topper vores liste over de bedste trådløse in-ear hovedtelefoner.

Til gengæld kan BE Sport4 ikke måle sig med Tarah Pro, hvad angår batteritid, holdbarhed samt sved- og vandresistens. Så hvis du har brug for et par sports-øreknopper, der vitterlig kan stå distancen, er Jaybird Tarah Pro et fint bud.

Hvis du vil vide mere om øreknopperne, eller ønsker at købe dem, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 9. februar 2020, eller så langt beholdningen rækker – og i skrivende stund er der 100+ på lager online. Du har mulighed for at vælge mellem 3 farver.