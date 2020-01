Januarudsalg: Spar 25% på PocketBook Touch LUX 4

Hvis din bogreol er ved at segne under vægten af dine bøger, vil vi anbefale dig at kigge indenom hos Komplett, der lige nu har et fint tilbud på en kompakt e-bogslæser.

Forhandleren har sat PocketBook Touch LUX 4 ned fra 999 kr. til 749 kr., så du kan altså spare 25 procent på e-bogslæseren. Som en ekstra bonus får du endda et cover med i købet.

PocketBook Touch LUX 4 | 999 ,- 749,– | 25% |Komplett

Læseren måler 161,3 x 108 x 8 mm og vejer kun 155 gram, men kan ikke desto mindre rumme læssevis af e-bøger, da den kommer med 8 GB lagerplads samt plads til et microSD-kort (op til 32 GB).Se tilbud

PocketBook Touch LUX 4 byder blandt andet på et 6 tommer stort E Ink Carta-display med HD-opløsning (1024x758) og indbygget frontlys, som gør det komfortabelt at læse døgnet rundt.

Da modellen har 8 GB lagerplads og kan rumme op til cirka 3.000 bøger, løber du næppe tør for læsestof lige med det første, hvis du fylder den godt op.

Desuden har e-bogslæseren indbygget Wi-Fi med PocketBook Cloud, Dropbox PocketBook og Send-to-PocketBook-funktioner, og den understøtter 17 bogformater uden konvertering samt de grafiske formater JPEG, BMP, PNG og TIFF.

Hvis du vil vide mere om PocketBook Touch LUX 4, eller ønsker at købe e-bogslæseren, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med den 26. januar 2020, eller så længe lager haves (i skrivende stund har Komplett 50+ på lager.)