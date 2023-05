Apple vil «transformere» iPhone med generativ AI

Apple har nøje fulgt introduktionen af ​​ChatGPT, Google Bard og flere lignende værktøjer. Indtil videre i denne måned har virksomheden slået 28 jobannoncer op inden for AI-området. Det giver os et hint om, at Apple er klar til at gå all in i denne teknologi.

Som 9to5Mac har opsnappet, hedder en af ​​stillingerne Visual Generative Modeling Research Engineer. Denne rolle vil være en del af "en gruppe, der vil forme, hvordan generative AI-teknologier transformerer Apples mobile computerplatforme," ifølge jobbeskrivelsen.

Det virker ret ambitiøst. Det er lidt uklart for os, hvad disse roller betyder for brugerne, men antallet af stillinger, der er blevet oprettet, og det sprog, der bruges i beskrivelserne, tyder på, at Apple tager generativ AI alvorligt.

AI med alt

Det er naturligvis allerede implementeret en masse kunstig intelligens i Apples produkter. Man oplever det, når man søger etfer billeder af katte, og når Siri genkender din stemme. Men nu ser det ud at Apple vil hæve Siris AI-funktioner til et nyt niveau.

Nylige meldinger tyder på at Apple er smertelig klar over at de er langt bagefter aktører som OpenAI, Microsoft og Google i AI-kapløpet

Nylige rapporter tyder på, at Apple ved, at de er bagud i forhold til OpenAI, Microsoft og Google i AI-kapløbet, og vi har allerede skrevet om, hvad Apple skal gøre, hvis de ønsker at konkurrere på dette særlige område.

Apples administrerende direktør Tim Cook har officielt udtalt, at de seneste fremskridt inden for generativ AI er "meget interessante", men han har også sagt, at Apple vil være "bevidst og velovervejet" i sin tilgang til teknologien - så hold øje med dette område.

Jobopslagene ligger derude

Du kan selv se de AI-relaterede job hos Apple, og det fremgår, at de dækker en lang række forskellige teams og stillingsbetegnelser. Som man kan forvente, skal man have en masse talent, erfaring og passion for at opfylde kravene til en af disse stillinger.

Sproget er forskelligt i de forskellige opslag, men vi har spottet henvisninger til " den næste generation af Siri's evne til at forstå naturligt sprog" og "det centrale skift i AI-teknologier, der leder revolutionen inden for interaktion mellem menneske og computer".

Det er den slags sprog, der får os til at tro, at Apple tager generativ AI meget alvorligt. Hvorvidt Siri vil udvikle sig til en ChatGPT-lignende bot, er endnu uvist, men det er en af de muligheder, som denne seneste række af jobannoncer peger på.

Apple ved, at hvis de ikke gør noget hurtigt med AI, vil andre gøre det. OpenAI har netop lanceret ChatGPT til iOS, mens der er adskillige andre tredjepartsværktøjer, der kan bringe værktøjer til kunstig intelligens i topklasse til dine Apple-produkter lige nu.