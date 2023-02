En original, uåbnet iPhone 1 fra 2007 kan indbringe 50.000 dollars på en auktion

Den nyeste iPhone er iPhone 14 (Åbner i nyt vindue), der blev lanceret i september 2022 - men det hele startede helt tilbage i 2007, og de allerførste Apple-smartphones, der blev lanceret det år, er nu en del mere værd end deres oprindelige pris på 499 dollars.

En original, uåbnet iPhone 1 er lige nu sat på auktion (Åbner i nyt vindue) (via AppleInsider) og den kan ifølge forventningerne at indbringe helt op til 50.000 dollars (det svarer til ca. 347.333 kroner efter dagens valutakurs). Det må siges at være et rigtig godt afkast af en investering efter 16 år.

Dette er "en af de vigtigste og mest udbredte opfindelser i vores levetid" og ifølge annoncen for auktionen, en enhed, der "for altid ændrede smartphone-industrien", og som nu "i vid udstrækning betragtes som et værdifuld og anerkendt produkt blandt high-end-samlere".

iPhone 1 - Århundredets gagdet

Auktionshuset henviser til to tidligere auktioner for lignende genstande, der har været tæt på 40.000 dollars, og det ser ud til, at prisen sandsynligvis er steget i løbet af årene. Mens vi skriver dette, er det højeste bud på genstanden på over 15.294 dollars, og auktionen løber indtil næste fredag.

iPhone 1 er helt klart en af århundredets vigtigste gadgets - måske århundredets gadget - men den holder ikke som telefon i dag: Skærmen er en lille 3,5 tommer (med en opløsning på 480 x 320 pixels), og lagerpladsen er på maks. 16 GB. Der er et enkelt 2 MP kamera på bagsiden.

Vores amerikanske kollegers anmeldelse af den første iPhone (Åbner i nyt vindue) kan stadig læses online, og selv om de kunne lide den intuitive brugerflade og den "flotte skærm", var de skuffede over den manglende 3G-forbindelse og kameraet med låst fokus.

Analyse: Ryd ud i dine skuffer

At se prisen på en Apple iPhone 1 stige så meget i gange i løbet af 16 år viser, hvor ikonisk denne smartphone er - Men selv om det er værd at tjekke dine skuffer derhjemme for gammel og eller rigtig gammel teknologi, skal du ikke forvente at tjene en formue på din Google Pixel 2 (Åbner i nyt vindue), for eksempel.

Det er ikke kun alderen, men også producenten, der er vigtig, og den plads, som en enhed har i historien, når det kommer til en vurderinger af ældre teknologi. Samlere elsker Apple, og du kan måske huske, at en Apple-1-computer, der blev bygget af Steve Jobs og Steve Wozniak, indbragte flotte 400.000 dollars tilbage i 2021 (Åbner i nyt vindue).

Tilstanden er også afgørende - du får ikke nær så meget for dine klassiske enheder, hvis du har brugt dem i et par år, før du har puttet dem tilbage i kassen. Hvis du har planer om at gå ind i langsigtede teknologiske investeringer, skal du opbevare dit elektronikudstyr forseglet i originalemballagen.

Det er svært at forudsige, hvad der kan blive det næste must-have stykke samlerteknologi, men spillemaskiner og Apple-enheder vil sandsynligvis være gode bud - hvis du har råd til det, kan det være værd at gemme et Apple AR/VR-headset eller en Nintendo Switch 2 et sikkert sted, hvis de på et tidspunkt bliver lanceret.