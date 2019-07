iOS 13 vs iOS 12: Her er ændringerne

iOS 13 er nu klar i sin offentlige betaversion, hvilket betyder, at de eventyrlystne kan prøve det af allerede nu. Her er det værd at spørge sig selv, om den tidlige adgang opvejer fejl og ustabilitet. Vi har sammenlignet iOS 13 og iOS 12, så du kan få et overblik over forskellene. iOS 13 har mange af de samme funktioner som iOS 12, men har også fået flere nye, samt masser af forbedringer, som du kan se herunder. Vi har desuden fremhævet hvilke enheder hver version findes til og hvornår de mindre eventyrlystne Apple-brugere kan tilslutte sig festen.

iOS 13 vs iOS 12: tilgængelighed og kompatibilitet

Den offtentlige iOS 13 beta er tilgængelig nu, imens den endelige version ventes at komme på gaden til september, sammen med iPhone 11-serien. iOS 12 er naturligvis allerede ude, så har du en iOS-enhed, er det med stor sandsynlighed denne version du benytter nu.

iOS 13 bliver dog ikke kompatibel med alle enheder, som allerede nu kører med iOS 12. Du skal have en iPhone 6S eller iPhone SE eller senere, eller en iPod Touch 7. generation. Dette udelukker iPhone 5S, iPhone 6 og iPhone 6 Plus, som alle kører iOS 12.

Nogle iPads bliver ej heller kompatible med dette års store opdatering, men ingen iPads får iOS 13, da Apple har valgt at udvikle et nyt styresystem kun til iPads, iPadOS.

iOS 13 vs iOS 12: Dark Mode og log-in

(Image credit: TechRadar)

To nye funktioner i iOS 13 er Dark Mode og Sign In with Apple. Det første betyder, at hele brugerfladen skifter til mørke/sorte farver, ligesom alle Apples egne apps vil skifte til det mørke tema. Tredjeparts apps vil også kunne integrere dette, hvis udviklerne ønsker det.

Det er lavet for at gøre din iPhone mere behagelig at kigge på i dårlig belysning, og kan indstilles til at blive aktiveret ved solnedgang eller et andet specifikt tidspunkt. Det er desuden muligt at slå dette fra og til i Control Center. Naturligvis kan du også vælge at have det permanent aktiveret.

Sign In with Apple lader dig benytte dit Apple ID til at logge ind I apps og på sider med et enkelt tryk. Det er samme ide som log in-tjenesterne fra Facebook og Google tilbyder, men sætter privatlivet i højsædet og lader dig eksempelvis skjule din e-mailadresse. Apple vil desuden ikke gemme din aktivitet eller skabe en profil ud fra den.

iOS 13 vs iOS 12: ydelse

iOS 12 gav en markant bedre ydelse end iOS 11, men iOS 13 ser ud til at gøre det endnu bedre. Apple hævder, at apps loader to gange hurtigere under iOS 13, imens Face ID er op til 30% hurtigere. App downloads og opdateringer bliver desuden meget mindre, selvom dette også vil påvirke brugere på iOS 12.

iOS 13 vs iOS 12: Siri

(Image credit: Apple)

Siri lader til at blive bedre for hver ny version af iOS. iOS 12 forbedrede Siris oversættelsesmuligheder, hun blevet markant bedre til at komme med brugbare forslag, og fik tilføjet Siri Shortcuts, som lader dig tilføje hurtige genveje, som kan aktivere specifikke sætninger. Siri vil sågar foreslå nogle genveje, som du vil kunne lide, efter den har lært dine rutiner at kende. Med iOS 13 er alle disse ting der stadig, men de er nu blevet endnu bedre, idet Siri kan stille op følgende spørgsmål, når en genvej aktiveres, hvis der er behov for mere information. Siris evne til at komme med forslag er også forbedret yderligere. Eksempelvis kan hun foreslå specifikke genveje baseret på tiden på dagen eller din placering.

Du vil desuden synes mere om at tale med Siri, da stemmen er blevet gjort mere naturlig. Dette skyldes ”avanceret neural tekst-til-tale-teknologi”.

iOS 13 vs iOS 12: kamera og billeder

(Image credit: Apple)

Kamera og billeder er to områder, der også har fået masser af opmærksomhed i iOS 13. Disse var ikke et fokusområde i iOS 12, men blev heller ikke helt ignoreret. Kameraet fik eksempelvis forbedret Portrait Lighting mode som en del af iOS 12, imens QR kode-scanning blev gjort automatisk. Evnen til at søge efter specifikke billeder blev forbedret, da du kunne søge efter events og bruge flere søgetermer på én gang.

Med iOS 13 kan du ændre intensiteten af lyset i Portrait Mode og der er blevet tilføjet en ny monochromatic-effekt. Redigeringsoplevelsen er blevet helt redesignet, så nu nu kan gennemse hver enkelt effekt og bruge ny redigeringsværktøjer i Photos-appen, såsom ‘Vibrance’, ‘Noise Reduction’ og ‘Perspective Correction.’

Den største ændring skal ses i hvordan billeder vises, med en ny Photos-tab, som kan fremhæve billeder fra specifikke dage, måneder og år.

iOS 13 vs iOS 12: Maps

(Image credit: Apple)

Apple har tilføjet flere detaljer til Maps med iOS 12 - ting som mere præcis markering af indgange til områder og mere opdateret information samt skiftet til at bruge egen kortinformation i stedet for at benytte tredjeparts.

Med iOS 13 lader Maps dig se verden fra terrænniveau, i 3D, på samme måde som i Google Street View. Du kan også få live information om transportmidler, ligesom der udvalgte steder vil være mere realistiske og detaljerede kort. Du kan desuden få let adgang til dine yndlingssteder, så du kan komme til og fra disse hurtigere.

iOS 13 vs iOS 12: Remindere, beskeder og Memoji

(Image credit: Apple)

Apple har også redesigned Reminders-appen i iOS 13 og givet denne en helt ny brugerflade, mulighed for at tilføje filer og ”smart lists”, som automatisk organiserer og viser dine påmindelser - giver dig mulighed for kun at se de relevante for dagen, viser kun markerede påmindelser, planlagte eller dem alle sammen.

Messages er også blevet forbedret. I iOS 12 lod Apple dig gøre dine beskeder mere personlige med extra Animoji og Memoji-funktionen (som skaber animerede versioner af dit ansigt).

Med iOS 13 har Apple tilføjet tre nye Animojis (en blæksprutte, en mus og en ko) og tilføjet en mase muligheder for tilpasning af Memoji. Din telefon kan nu også automatisk generere stickers med din Animoji eller Memoji.

Hvad angår selve Messages-appen, kan du nu dele dit navn og billede, men vælger selvom hvem du vil gøre det med – kun dine kontakter eller ingen.

Søgeværktøjet i Messages er også blevet forbedret. Det vil automatisk vise nye beskeder, billeder og lignende som du måske søger efter før du begynder med at skrive. Når du begynder at skrive, vil den kategorisere resultaterne.

iOS 13 vs iOS 12: AR (augmented reality)

(Image credit: TechRadar)

iOS 12 tilføjede AKRit 2, som tillod delte oplevelser i AR, hvilket åbnede døren for alle slags multiplayer AR-spil og apps. Med iOS 13 er Apple rykket videre til ARKit 3, som tillader AR-indhold foran eller bag folk i den virkelige verden, hvilket ser mere realistisk ud.

Det tillader også AR-oplevelser at bruge både front og bagkamera på din enhed på samme tid og tracker flere ansigter. Med Reality Composer kan du skabe dine egne AR-scener ved hjælp af simpel drag and drop-styring.

iOS 13 vs iOS 12: andre funktioner

Så har vi været igennem de vigtigste funktioner i iOS 13, men der er meget mere. iOS 12 tilføjede Grouped Notifications, skærmtid, forbedrede ”forstyr ikke”, en ny måle-app og mere, samt mindre opdateringer til de fleste apps.

Alt dette er også en del af iOS 13, men med flere tilføjelser og opdateringer. Eksempler herpå er CarPlay, stemmestyring, Safari, Notes og App Store, Apple Health, Apple Music og mere, der alle er opdateret i større eller mindre grad. Du kan kigge på vores fulde iOS 13 guide for et grundigere kig på hvad iOS 13 har at byde på, men listen er lang.

Er det så tid til at opgradere allerede nu? Det kan kun du svare på. Hvis du kan leve uden disse forbedringer et stykke tid endnu, giver det god mening at vente til en mere stabil version. Hvis ikke kan du bare se at komme i gang.