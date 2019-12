IKEAs Sonos-højttalere er endelig på vej

IKEAS serie af multifunktionelle Wi-Fi-højttalere, SYMFONISK, har været på en lang rejse, siden den svenske møbelgigant og Sonos annoncerede deres samarbejde i starten af december 2017. Og vejen har været brolagt med spekulationer og teasers om højttalerne, indtil IKEA omsider afslørede serien her i foråret.

Nu er ventetiden så endelig ved at være ovre for de, der har gået og drømt om en Sonos-højttaler til saml-selv-pris. IKEA har netop bekræftet, at serien lander på varehusenes hylder i august – om end der ikke oplyses en specifik dato i meddelelsen.

Sengebord, hylde og højttaler i ét

Til gengæld ved vi, at SYMFONISK-serien omfatter to multifunktionelle Wi-Fi-enheder: En kombineret højttaler og bordlampe samt en højttaler, der også kan bruges som hylde eller sengebord, når den monteres på en væg.

I begge tilfælde har Sonos bidraget med deres audio-ekspertise, så lyden bør være af glimrende kvalitet.

De to højttalere kan tilmed styres via Sonos-app'en, hvilket betyder, at de kan indgå i et eksisterende multirumssystem med Sonos-højttalere, eller danne basis for et nyt.

Højttaleren, der også kan anvendes som sengebord eller hylde, kommer til at koste 799 kroner, mens du skal slippe 1.699 kroner for bordlampe-højttaleren.