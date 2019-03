IKEAs Sonos-højttalere vises frem til april

Den svenske møbelproducent IKEA har annonceret, at deres længeventede Symfonisk-serie af Sonos-højttalere bliver officielt afsløret til april.

Højttalerne, som vil blive afsløret på en udstilling i Milano, lover at integrere høj lydkvalitet og multirumsfunktionalitet fra Sonos-højttalere med hverdagsmøbler såsom hylder og skabe.

Kommer til april

Da højttalerne oprindeligt blev annonceret, viste IKEA en række prototyper frem, herunder et par højttalere, som var bygget direkte ind i hylder, men nævnte intet om, at disse ville indgå i den endelige produktportefølje.

En ny video fra IKEAs nyhedsafdeling giver en teaser på de nye Symfonisk-højttalere, og viser en roterende rum, hvor højttalerne er slørede.

Selvom vi ikke rigtig kan se hvad det forestiller, kunne det godt tyde på, at serien inkluderer vægmonterede højttalere og mindre reolhøjttalere – vi kan naturligvis ikke være helt sikre, før vi ser dem uden sløring.

Vi ved samtidig intet om hvad højttalerne kommer til at koste, men det bliver forhåbentligt afsløret til april – vi håber at de følger IKEAs sædvanlige prisniveau, så endnu flere kan få glæde af fortræffelighederne ved multirumssystemet.

Via Engadget