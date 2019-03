Huwei P30 kan få dobbelt op på RAM i forhold til P20

Der er kun et par uger til, før den nye Huawei P30-serie lanceres til firmaets næste lanceringsevent d. 26. marts , og en ny lækage giver os en bedre indikation af, hvad vi kan forvente.

Formularer vedrørende enhedscertificering i Indonesien og Taiwan er blevet opsnappet af GSMArena , og viser hvor mange kræfter der er i P30 og P30 Pro – og der er noget at glæde sig til.

Ifølge formularerne, vil Huawei P30 være udstyret med 6GB eller 8GB RAM og 128GB intern hukommelse – dette er et stort spring i forhold til Huawei P20 , som kun havde 4GB RAM. Der er dog ingen forskel på lagerpladsen.

Ifølge lækagen vil Huawei P30 Pro få 8GB RAM og 128GB eller 256GB lagerplads, hvilket igen er en betragtelig forskel i forhold til de 6GB RAM og 128GB lagerplads i Huawei P20 Pro .

Et punkt som lækagen ikke nævner er telefonernes chipsæt. Både P20 og P20 Pro indeholder Kirin 970, men vi har hørt, at Huawei arbejder på Kirin 980 , som vi tidligere forventede at se i P20-serien. Det er meget muligt, at P30-telefonerne vil benytte det nyere chipsæt, især grundet den større mængde RAM, som lækagen peger på.

Også en ny Lite

Formularerne nævner samtidig en tredje enhed – vi ved ud fra lækagen kun, at denne kan håndtere 4G, men vi forventer, at der er tale om en ”lite”-udgave af Huawei P30, som vil være en erstatning for Huawei P20 Lite .

Lækagen tilslutter sig en mindre samling af lækager og rygter vedrørende P30-enhederne, herunder billeder som antder, at P30 Pro får hele fire kameraer på bagsiden , imens P30 ventes at få et bedre kamera og forbedret lydkvalitet.

Vi kan som altid ikke tage alt for troende, når der er tale om lækager og rygter, og vi må derfor vente til d. 26. marts, for at se om det holder. Det ligger dog fint i tråd med et tidligere læk, som opgav de samme specifikationer.

Vi kommer til at rapportere live fra Huaweis event, så husk at komme tilbage til den tid, for at høre mere om P30 og P30 Pro, herunder lanceringsdatoer og priser.