Huawei P30 Pro får fire kameraer på bagsiden

Den kommende Huawei P30 Pro får fire bagsidekameraer, noget som er blevet bekræftet af ingen ringere end den administrerende direktør.

Huaweis Richard Yu lagde et smukt billede af månen op på det kinesiske sociale medie

Det afslørende vandmærke synes at bekræfte rygtet om, at P30 Pro vil have fire bagsidekameraer , hvilket derfor gør spekulationerne omkring P30s tre kameraer meget plausible, da det samtidig betyder, at begge enheder har fået én linse mere end forgængeren.

Vi kender ikke opløsningen på de forskellige linser endnu, men tidligere rygter peger på, at de ikke vil være på mere end de 40MP, som vi så i P20 Pro.

Billedets høje kvalitet bidrager samtidig til rygerne omkring, at P30 og P30 Pros definerende funktion bliver 5X lossless optical zoom, hvilket lader dig komme endnu tættere på dine motiver, uden at ofte noget af billedkvaliteten.

Huawei P20 Pro havde et trekamera-setup og tilføjelsen af endnu en linse i P30 Pro vil være med til at sikre kineserne forspringet over konkurrenterne, som de bedste inden for fotografering.

Hvad ved vi ellers om Huawei P30-enhederne?

En tidligere lækage antydede, at både P30 og P30 Pro ville have en opløsning på 1080 x 2340, hvilket er en lille forbedring i forhold til P20-enhedernes 1080 x 2240, hvis det altså er sandt.

Før dette havde renderinger af P30 vist telefonen have et dråbeformet hak, hvilket kan forklare de ekstra pixels, hvis dimensionerne forbliver de samme – disse renderinger viste også de tre kameraer.

Hvis disse lækager holder vand, ser det ud til, at P30 får samme display og dimensioner som P30 – hvor den primære forskel imellem enhederne altså bliver en forbedring af kamerateknologien. Et tidligere tip antyder, at dette var Huaweis hensigt.