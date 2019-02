Huawei P30 kan lande i slutningen af marts

Huawei P30 and Huawei P30 Pro er lige på trapperne, men præcis hvornår vi får dem at se, er endnu uklart. Men et nyt rygte er peger nu på en lanceringen i slutningen af marts.

Kilden bag rygtet er det polske site Telix.pl , som tilføjer, at lanceringen vil foregå i Paris, men det er uklart hvor de har deres informationer fra, så vi tager det med et gran salt.

Det kan dog give god mening. Vores bedste bud på hvornår Huawei P30 bliver annonceret, er enten til MWC 2019 , som er en stor mobil-messe i slutningen af februar, eller i marts, hvor også Huawei P20 -serien blev lanceret.

Fire kamereaer på bagsiden?

Skulle Huawei P30 blive lanceret på MWC, havde vi nok hørt mere på nuværende tidspunkt, så en lancering i marts begynder at ligne et logisk valg, selv hvis vi ser bort fra dette rygte.

Selvom vi ikke ved meget om P30-serien endnu, har vi dog hørt et par ting. Eksempelvis rygtes det, at P30 får et tripe-linse-kamera på bagsiden imens P30 Pro vil have fire linser, imens en eller begge modeller får en linse på 38MP eller 40MP.

Vi har også set lækkede billeder , der viser en telefon med et lille dråbeformet kamerahak og en meget smal ramme. Telefonerne ventes at bruge samme Kirin 980-chipsæt som sidder i Huawei Mate 20 -serien. Intet er på nuværende tidspunkt sikker, men hvis lancerening i marts holder stik, får vi snart syn for sagen.

Via Phandroid