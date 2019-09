Huawei Mate 30 har ikke Googles apps og fungerer ikke med Play Store

Huawei afslørede i går officielt sin Mate 30 og Mate 30 Pro under et event i München, Tyskland, hvor firmaets administrerende direktør, Richard Yu bekræftede, at de ikke vil benytte Googles tjenester. Telefonerne vil dog stadig komme til Europa på et ubestemt tidspunkt.

Tidligere rygter har ellers peget på, at Huawei Mate 30-serien slet ikke ville blive tilgængelig i en stor række europæiske lande. Huawei har dog nu bekræftet, at den kommer til Europa, men ikke sagt hvornår og til hvilke lande. Yu bekræftede til en udvalgt skare af journalister, hvoraf TechRadar UK var til stede, at det var uvist, om telefonen ville komme til Storbritannien.

Vi bad Huaweis danske PR-ansvarlige, Tina Banzhaf, om en kommentar og fik følgende besked.

”Huawei Mate 30 serien lanceres først på det kinesiske marked og er til salg fra den 26. september i APAC-regionen, som inkluderer Malaysia, Filippinerne, Singapore og Thailand. Serien forventes efterfølgende lanceret efter oktober måned. Produkterne vil også blive tilgængelige i Europa. Lanceringsplanerne for andre markeder er endnu ikke fastsat."

Hun udtaler desuden, at man i Danmark fokuserer på en kommende lancering af en ny smartphone i oktober, som er inden for kategorien, Flagskib. Hvad det nærmere dækker over, må vi vente med at finde ud af til den tid.

Uanset hvad der sker og hvornår, vil Googles tjenester dog ikke være at finde på telefonerne. Dette inkluderer apps, som du ellers finder på Android-telefoner såsom YouTube, Google Maps, Google Chrome og Google Play Store.

Yu bekræftede desuden, at du ikke vil kunne sideloade Google Play Store på telfonen, hvilket betyder, at din primære kilde til tredjeparts-apps bliver igennem Huawei App Store.

Nogle Google-apps vil fungere

Nogle Google-apps vil stadig kunne hentes ind via sideloading, men det betyder, at der ikke vil kunne downloades tredjeparts-apps direkte fra Googles butik.

Huaweis app store har endnu ikke så bredt et udvalg af tredjeparts-apps, såsom apps til sociale netværk og lignenden. Under sin briefing udtalte Yu, at ”Vi er blevet tvunget til dette. Vi har et godt forhold til Google, men den amerikanske regering har tvunget os og vi har intet andet valg.”

Yu bekræftede samtidig, at han tror, at bandlynsingen vil påvirke salget af den nye telefon, men regner samtidig med, at den vil sælge godt i Kina og på andre markeder.

Her i Danmark virker man fortrøstningsfuld og slår sig på, at Huawei for tiden inviterer udviklere ind i varmen.

”Som sagt rækker vi pt til ud til lokale app developers, og inviterer dem ind i vores AppGallery. Her bliver man en del af et helt økosystem hvor Smartphones, TV, tablets, wearables mm. ”taler” sammen,” udtaler Tina Banzhaf.

Vi følger naturligvis udviklingen og fortæller jer mere, når vi ved mere.