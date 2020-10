Hackere bruger særlige Covid-19-“rabatter” til at sprede malware

Selvom den igangværende coronakrise har ført til, at mange virksomheder og organisationer må lukke ned rundt omkring i verden, kan det samme ikke siges for de cyberkriminelle, som forsøger at tjene penge på krisen.

Ny forskning fra Check Point afslører, at værktøjer til at sprede malware spreder sig med faretruende hast på dark web, hvor hackerne holder udsalg for at tiltrække nye potentielle kunder.

På samme måde som virksomheder tilbyder rabatter på Black Friday og Cyber Monday, benytter hackerne nu coronakrisen til at holde udsalg på deres værktøjer, som alene er skabt til at skade og udnytte andre på nettet.

Truslen fra cyber-angreb er steget betragtelig på grund af dette, ligesom det er bekymrende, at cyberkriminelle samtidig registrerer et stort antal coronavirus-relaterede domæner.

Coronavirus-rabatkoder

Sikkerhedsforskerne hos Check Point har afsløret en række tilfælde, hvor cyberkriminelle tilbyder store rabatter på deres tjenester under denne svære tid.

Eksempelvis har forskerne set en gruppe tilbyde tjenester som hacking af Facebook-konti til en lavere pris, via brug af særlige Covid-19 rabatkoder

Et andet eksempel fremhæves, hvor der gives ”CoronaVirus-rabat på 10% på ALLE produkter” og lader hackerne sælge skadelig software såsom “WinDefender bypass” og “Build to bypass email and Chrome security”.

Udover rabatterne på malware-kits har Check Point også observeret, at mere end 16.000 nye coronavirus-relaterede domæner er blevet registreret. Størstedelen af disse er registreret inden for de sidste tre uger. Hovedansvarlig for cyber-forskning hos Check Point, Yaniv Balmas, forklarede hvorfor disse coronavirus-relaterede domæner og skadelige værktøjer flytter os alle til risikozonen. Han siger:

“Vi har set en betydelig stigning i tallet af coronavirus-relaterede domæneregistreringer inden for blot et par uger. Derudover ser vi hackere bruge opmærksomheden omkring COVID-19 til at sprede deres skadelige ”værktøjer” så mange steder som muligt via særlige COVID-19-rabatter og udsalg på dark net. Slutresultatet er, at flere skadelige værktøjer ender i de forkerte hænder i løbet af denne svære tid, hvilket gør os alle mere udsatte under COVID-19-pandemien.”