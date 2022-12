’Haaland Conquers England’ kan nu ses på Viaplay

Efter at have taget Premier League med storm i sin debutsæson, mødes den 22-årige Erling Haaland Liverpool og Danmarks legende Jan Mølby til en åben samtale om livet i toppen af den globale sport og de engelske målscorerlister. Det eksklusive interview med Manchester City og Norges superstjerneangriber kan opleves nu på Viaplay, og efterfølger Viaplays succesdokumentar 'Haaland - Valget', der skabte sportsoverskrifter i hele Europa denne sommer.

I interviewet taler Haaland og Mølby om nordmandens bemærkelsesværdige første måneder i Manchester City, hans forhold til manager Pep Guardiola og hans holdkammerater, samt de mange rekorder i Haalands sigte. De taler om Haalands drømme om FIFA World Cup, UEFA Champions League og sammenligningerne med den franske stjerne Kylian Mbappé. Men der reflekteres også fra Haalands side over hans hurtige rejse fra en lille by i Norge til at blive en af verdens mest berømte spillere.