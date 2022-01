Gran Turismo 7 udgivelsesdato, nyheder, biler, trailere og hvad vi gerne vil se

Gran Turismo 7, Sonys førende racerspil, kommer til PS5 og PS4 den 4. marts 2022.

Det seneste spil i den langvarige Gran Turismo-serie er sat til at blive det bedste vi endnu har set takket være kraften fra PS5, som burde få spillet til at føles endnu mere realistisk end nogensinde før. Spillere får mulighed for at finpudse deres færdigheder i singleplayer-racerløb og derefter gå online for at udfordre de bedste af de bedste til en multiplayer-konkurrence.

Det blev oprindeligt antaget at Gran Turismo ville være en PS5 eksklusiv på vej til konsollen i 2021, men den kommer også til PS4. Forsinkelser forårsaget af pandemien betyder, at spillet missede dets første 2021-udgivelsesvindue.

Flere rygter antydede, at en PS4-udgivelse var på vej, og så afslørede Sony det ved et uheld som svar på forargelse over Horizon Forbidden Wests PS4 til PS5 opgraderingspolitik. På det tidspunkt sagde Sony, at PS4-spillere af Gran Turismo 7 ville være i stand til at opgradere til PS5-udgaven med et digitalt køb for $10 / £10, hvilket stadig vil være tilfældet.

Læs videre for alt, hvad vi i øjeblikket ved om GT7, og hvilke forbedringer vi håber, at se. Der er også et nyt kig bag om scenen, der viser kraften i PS5, som du kan se nedenfor.

Gran Turismo 7: Direkte til sagen

Hvad er det? Et racerspil med vægt på simulering

4. marts 2022 Hvordan spiller jeg det? På PS5 og PS4

Gran Turismo 7 udgivelsesdato

Gran Turismo 7 er sat til at blive frigivet den 4. marts 2022. Annonceringen skete under Sonys PlayStation Showcase 2021. Spillet missede sit første udgivelsesvindue i 2021 på grund af coronavirus, der påvirker udviklingen, og det er indstillet til at komme til PS4 samt PS5.

I et interview med GQ Magazine blev Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan spurgt, om GT7 stadig skulle udgives i 2021. En Sony PR-repræsentant trådte til og afslørede, at Gran Turismo 7 er blevet påvirket af corona-relaterede produktionsudfordringer, og derfor vil udkomme i 2022.

"Med den igangværende pandemi er det en dynamisk og skiftende situation, og nogle kritiske aspekter af spilproduktionen er blevet bremset i løbet af de sidste mange måneder," sagde repræsentanten. "Vi deler flere detaljer om GT7's udgivelsesdato, når de er tilgængelige."

Gran Turismo 7 trailers

Gran Turismo 7 - Powered by PS5 (bag om scenen)

I en video bag kulisserne fra december 2021 diskuterer Kazunori Yamauchi det "håndgribelige" niveau af realisme, som kraften fra PS5 tilfører til spillet.

Han berører specifikt den haptiske feedback og adaptive triggere fra DualSense controlleren, som for eksempel er blevet brugt til at efterligne fornemmelsen af bremserne. Ray tracing sammen med 4K, 60fps og HDR nævnes også for at øge den visuelle realisme og "naturlige følelse" i spillet. Det korte interview er blandet med optagelser af spillet, der kører på PS5.

Nyt gameplay på Deep Forest Raceway

Sony har frigivet et nyt kig på Gran Turismo 7 med en cockpit-view PS5 gameplay trailer sat på Deep Forest Raceway, en klassisk fans favorit fra serien.

Porsche Vision GT

Polyphony Digital har afsløret Porsche Vision GT, en virtuel bil eksklusivt designet til Gran Turismo 7. Der er endnu ikke afsløret nogen nøjagtige specifikationer for bilen, men du kan se en præsentation fra Porsche, som gennemgår nogle af designbeslutningerne bag. Du kan også se afsløringen af traileren nedenfor:

Gran Turismo 7 - Racerbaner (bag om scenen)

I en ny video bag kulisserne til Gran Turismo 7 diskuterer Kazunori Yamauchi spillets spor, og hvad studiet har lagt i at gøre dem så realistiske som muligt. Der er ingen fuld trackliste-bekræftelse eller noget lignende heri, men den giver et interessant kig på lysforhold og dynamisk vejr.

Gran Turismo 7 - Tuning (bag om scenen)

Polyphony Digitals administrerende direktør Kazunori Yamauchi er tilbage igen for at diskutere fornøjelsen ved at tune og tilpasse biler. Tuning af en bil kan have en dramatisk indflydelse på, hvordan en bil præsterer, ser ud og føles, når den er ude på vejen. GT7 vil have det største antal dele til tuning i seriens historie, så du burde være i stand til at få den præcise opsætning, du ønsker.

Gran Turismo 7 - Farver (bag om scenen)

I den seneste trailer til GT7 diskuterer Polyphony Digitals administrerende direktør Kazunori Yamauchi vigtigheden af farver i racerverdenen, og hvordan de kan forvandle et tomt lærred til et udtryksmedium. Brugervenligheden er blevet forbedret i GT7, så det burde være nemmere at skabe flere brugerdefinerede bildesigns end nogensinde før.

Gran Turismo 7 - Bilsamlere (bag om scenen)

Slut dig til Polyphony Digitals administrerende direktør Kazunori Yamauchi i den seneste trailer til GT7, mens han forklarer, hvad det vil sige at være bilsamler. Tjek det ud nedenfor.

Gran Turismo 7 x Porsche - første kig

Hvis du er fan af Porsche, vil du blive glad for at vide, at et bredt udvalg af den tyske producents bil vil være tilgængeligt i Gran Turismo 7, inklusiv konceptbilen 917 Living Legend, som hylder den originale 24 Hours of Le Mans-vinder racerbil.

Udgivelsesdato trailer

Sony gav os en ny Gran Turismo 7 trailer under sin PlayStation Showcase 2021-begivenhed, som viste spillets biler, baner, modifikationssystem og meget mere. Vigtigst af alt gav det os en solid udgivelsesdato for spillet: 4. marts 2022. Du kan tjekke det ud nedenfor:

Annoncerende trailer

En 3-minutters afsløringstrailer for Gran Turismo blev vist tilbage ved Sonys PS5-game reveal event. Vi fik et godt glimt af Gran Turismo 7, inklusiv et kig på gameplayet via et løb på det ikoniske Trial Mountain.

Forhåbentlig får vi endnu en chance for at lære mere om Gran Turismo 7s nye funktioner, såsom GT Cafe mode, der vises i spillets menu, før det udkommer senere i år.

Gran Turismo 7 nyheder og rygter

Biler, baner og modes i massevis

Gran Turismo 7 er indstillet til at byde på 420 biler, som spillere kan køre i på over 90 baner, ifølge en kampagne set af det populære fansite GT Planet.

Derudover ser GT7 ud til at genvinde selve essensen, der gjorde serien så populær i første omgang, gennem dens litani af tilbagevendende modes. Tidligere spil GT Sport og GT6 blev ofte kritiseret for mangel på indhold ved lanceringen, men det ser ikke ud til at være tilfældet med GT7.

Ud over den altid geniale GT Mode ser GT7 ud til også at se License Center vende tilbage, en række udfordringer, der lærer dig ins og outs i spillet, mens det bliver meget sværere, efterhånden som du udvikler dig.

Scapes vender også tilbage fra Gran Turismo Sport. Denne skræddersyede fototilstand lader spillere placere deres foretrukne køretøjer på en fotobaggrund i høj opløsning med det formål at tage HDR-billeder i høj kvalitet.

Officielt hjul afsløret

Fanatec har afsløret det officielle racerhjul til Gran Turismo 7, og med priser, der starter ved $699,95 / €699,95, vil det koste dig mere end den PS5, du vil spille spillet på.

Gran Turismo DD Pro fra Fanatec er et direkte drevet rat, som bruger force feedback teknologi for en mere realistisk, næste generations køreoplevelse, når du spiller. Ifølge Fanatec er hjulet designet af Gran Turismo 7s udviklingsstudie, Polyphony Digital, specielt til spillet, og bundtet kommer med både rat og pedaler. Hjulet er kompatibelt med PS4, PS5 og PC. Forudbestillinger til en levering i marts 2022 er åbne nu.

Det meste af Gran Turismo 7 er kun online

Det meste af Gran Turismo 7, inklusiv spillets kampagne mode, vil kræve en internetforbindelse for at spille.

Serieskaberen Kazunori Yamauchi har sagt til Eurogamer, at en onlineforbindelse er påkrævet for at forhindre spillere i at snyde.

"Det er bare for at forhindre snyd generelt fra folk, der forsøger at ændre de gemte data, så det er årsagen til onlineforbindelsen."



Den eneste tilstand, der faktisk ikke kræver en onlineforbindelse, er spillets arkade mode, da det ikke bruger gemte data.

Gran Turismo 7 forudbestilling og 25 års jubilæum-bonusser afsløret



Sony har beskrevet bonusser til Gran Turismo 7 for forudbestilling samt en 25-års jubilæumsudgave af spillet. Enhver, der forudbestiller spillet, vil modtage følgende varer: Toyota Castrol TOM’S Supra, Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth), Porsche 917K Living Legend og 100.000 in-game Credit (CR).

Dem, der vælger 25-års jubilæumsudgaven af Gran Turismo 7, vil få en limited udgave af SteelBook case, 1.100.000 in-game credit, Toyota GR Yaris med landespecifik livery, 30 producent/partner avatarer, musikken fra Gran Turismo officielle soundtrack og de samme biler som nævnt ovenfor.



Dynamisk vejr vender tilbage

Gran Turismo 7s dynamiske vejr og tidssystem vil se både bevæge sig i "realtid", hvor vejret har en effekt på køreforholdene og tidssimuleringen, der giver dig mulighed for at køre fra morgen til middag.

Funktionen manglede i GT7's forgænger, Gran Turismo Sport, men vender tilbage sammen med en forbedret skade model.

Crossplay bekræftet

Gran Turismo 7 giver mulighed for krydsspil mellem PS5 og PS4, har serieskaberen bekræftet.

I et interview med Eurogamer bekræftede Gran Turismo skaberen Kazunori Yamauchi, at den næste deltagelse i veteranracer-serien vil give PS4 og PS5 spillere mulighed for at køre mod hinanden.

GT7 får en udgivelsesdato

Gran Turismo 7 lanceres den 4. marts 2022. Annonceringen blev givet under Sonys PlayStation Showcase begivenhed via en helt ny trailer.

A PS4 version er bekræftet

Efter måneder med rygter om, at spillet ikke ville være eksklusivt til PS5, bekræftede Sony ved et uheld, at Gran Turismo 7 vil have en PS4 version.

Som svar på fans forargelse over Horizon Forbidden Wests forvirrende PS4 til PS5 opgraderingspolitik bakkede Sony op ved at tilbyde en gratis opgradering på alle versioner af Horizon, men gjorde det klart, at "fremadrettet vil PlayStation-eksklusive førsteparts-titler på tværs af generationer tilbyde en $10 digital opgraderingsmulighed fra PS4 til PS5."

I samme erklæring navngav Sony-præsident Jim Ryan specifikt God of War Ragnarok og Gran Turismo 7 som eksempler på spil, der vil være en del af denne nye opgraderingspolitik.

Det ser ud til, at der kan komme en beta

Det ser ud til, at Gran Turismo 7 vil få en åben beta før udgivelsen, efter at GTPlanet har set en omtale af en på Experience PlayStation siden. Ifølge GT Sport er der en måde at navigere i Experience PlayStation sektionen på det officielle PlayStation websted, hvilket fører til adgang til en måde at "låse betakoden op tidligt".

De angivne koder er blot pladsholdere og kan ikke indløses, men de foreslår planer for en offentlig begivenhed, der ikke er klar til at blive afsløret. PlayStation har selvfølgelig endnu ikke afsløret nogen officielle planer eller detaljer omkring en beta, men det ville ikke være for meget af en overraskelse, hvis noget blev gjort, da der tidligere har været en beta til GT Sport.

PSVR 2?

Sony har annonceret, at de vil frigive den anden iteration af deres PSVR-headset, som vi kalder PSVR 2. Denne meddelelse rejser spørgsmål om, hvorvidt Gran Turismo 7 vil understøtte den nye teknologi. Efter succesen med Gran Turismo Sport på PSVR ser det ud til at være muligt. Når det er sagt, er intet blevet bekræftet af Sony endnu. Men der er positive tegn. I juni 2021 sagde Sony, at vi skulle forvente "oplevelser synonymt med PlayStation" på PSVR 2, hvilket antyder titler, der læner sig ind i Sonys bagerste katalog over eksklusive franchiser, såsom Gran Turismo.

Går vi lidt længere tilbage i tiden til 2019, afslørede Gran Turismo-seriens skaber Kazunori Yamauchi i et interview med GT Planet, at når det kommer til at udnytte kraften fra næste generations konsoller, er Polyphony Digital interesseret i VR.

"Den første ting, der vil blive påvirket af mere power, er VR," fortalte Yamauchi til GT Planet. "Jeg tror ikke, der er noget andet, der kræver så meget processorkraft. Jeg kan rigtig godt lide VR; Jeg er en, der tror på mulighederne i det, og det er meget velegnet til et kørespil."

"VR er noget, der virkelig afhænger af udviklingen af GPU-kraft og hardwaren til det, ligesom skærmenheder endda. Det er noget, hvor du aldrig kan have nok computerkraft; der vil altid være den hardwaregrænse, og den grænse vil aldrig være høj nok for os! Det vil naturligvis gradvist forbedres over tid, og det vil vi sørge for at følge."

Det faktum, at PSVR 2 vil bringe teknologien fremad, får det til at se lovende ud, at Gran Turismo 7 kunne have en form for VR-understøttelse.

Fraværende fra E3 2021

Som forventet var Gran Turismo 7 fraværende fra E3 2021, efter at Sony bekræftede, at den ikke ville deltage i det online show.

Det er naturligvis ikke første gang, at Sony springer E3 over. Virksomheden gik helt glip af E3 2019, og sidste år valgte Sony at have sin egen State of Play stream. Da E3 2021 alligevel er digital i år, er det muligt, at Sony ser flere fordele ved at lave sin egen onlinebegivenhed igen eller måske endda lave en dedikeret stream ligesom May Horizon Forbidden West stream

Vægt på detaljer

Polyphony CEO, Kazunori Yamauchi, har understreget studiets opmærksomhed på detaljer, mens han talte ved FIA Gran Turismo Championships i december 2020 (via VGC).

"Vi forfølger altid det bedste inden for Polyphony Digital," sagde Yamauchi. »Vi ønsker ikke at give indrømmelser til noget som helst. Vi vil gerne levere det bedste til alle. Og dette er ikke længere kun min tankegang, men det er tankegangen hos alle omkring 200 medarbejdere i vores virksomhed.

"De siger i Japan, at 'guddommelighed kommer til at ligge i detaljerne, og det er så sandt. Hvor meget opmærksomhed du lægger vægt på de fine detaljer, hvordan du perfektionerer det, finpudser det til perfektion og lægger utrolig meget opmærksomhed på dette, er vores produktionsstil.”

Dette lover godt for Gran Turismo 7, selvom det også kan forklare, hvorfor spillets udgivelsesdato skiftede fra 2021 til 2022.

Får mest muligt ud af PS5

Det ser sandsynligt ud, at Gran Turismo 7 udkommer på PS4, men det vil ikke forhindre spillet i at drage fuld fordel af PS5's eksklusive funktioner såsom haptisk feedback og adaptive triggere på DualSense controlleren, en superhurtig SSD og 3D audio.

Til The Guardian sagde Sonys executive vice-præsident Simon Rutter, at han tror på, at Gran Turismo 7 vil være et udstillingsvindue for konsollen, og detaljerede præcist, hvordan dets realistiske racerspil vil imponere spillere med PS5s nye teknologi.

Først og fremmest vil indlæsningstiderne blive alvorligt hurtigere takket være PS5's SSD. "Indlæsningstiderne vil være næsten ingenting sammenlignet med, hvad de har været tidligere," sagde Rutter, hvilket vil komme som en stor lettelse for mange Gran Turismo fans, da indlæsningstiderne altid har været smertefuldt lange.

Rutter sagde også, at når det kommer til 3D-lyd, kan spillere forvente en fordybende oplevelse. "Sidder du i cockpittet giver 3D-lyden dig mulighed for at høre det tordnende brøl fra en Ferrari bag dig eller foran dig, og du kan genkende forskellen mellem det og motorstøjen fra en Maserati."

Og når det kommer til DualSense controlleren, havde Rutter dette at sige: "Når du kører bilen ved hjælp af DualSense controlleren, vil du have en anden følelse i dine hænder fra den glatte bølgende asfalt på en racerbane sammenlignet med den grove fornemmelse på en grusbane," og tilføjer: "At trykke på en blød speeder vil føles meget anderledes end at trykke på en stiv bremsepedal eller gear paddle."

Hvad vi vil se i Gran Turismo 7

Meningsfulde skader

Dette håb går forud for enhver Gran Turismo entry, og Gran Turismo 7 er ingen undtagelse. Franchisen virker næsten allergisk over for emnet, og foretrækker, at dens smukt renderede biler bevarer et fabriksrent skær - men vi vil gerne se det. Hvis vi kører af sporet og smadrer ind i en mur med mange kilometer i timen, ville vi forvente, at vores køretøj er ret smadret og ikke kun har et par mindre ridser.

Dette niveau af realisme er blevet fanget i mange andre moderne racing sims, og med PS5, der kan prale af noget seriøst kraftfuldt next-gen hardware, er det på tide, at Gran Turismo benytter det.

Bedre AI

Et andet langvarigt problem med Gran Turismo spil er AI. Et racerløbs udfordring har enten været alt for let eller for tungt koreograferet afhængigt af sværhedsgraden, så det er på tide, at Gran Turismo 7 endelig bringer noget realisme til sine computer-controller konkurrenter.

Vi ønsker at se AI-chauffører reagere på vores handlinger og lære at matche vores færdigheder bag rattet. At tjene bedre køretøjer bør give en meningsfuld belønning i forbedret racepræstation, men ikke på bekostning af at efterlade konkurrenterne i støvet. Vi håber, at Gran Turismo 7's chauffører vil give os et løb for vores penge.

Bedre offline indhold

Gran Turismo Sport, den sidste del i serien, blev ofte kritiseret for sin mangel på offline indhold af høj kvalitet. Uanset om det var på grund af server vedligeholdelse eller din egen forbindelse, ville spillet kun lade dig spille Arcade Mode, som blokerede enhver meningsfuld progression, der kunne være foretaget, når du er offline. Forhåbentlig forbedrer Gran Turismo 7 sine offlinefunktioner.

Tilbagevendende funktioner i Gran Turismo 7

Tuning

Tuning, en funktion, der mangler fra Gran Turismo Sport, er klar til at vende tilbage i Gran Turismo 7. Spillere vil være i stand til at bruge deres kredit i spillet for at låse op for opgraderinger og foretage ændringer i deres biler, så de passer bedre til bestemte baner og løb .

Denne funktion kan også bruges til at lave forbedringer af en bil, du er blevet forelsket i, for at holde den konkurrencedygtig så længe som muligt.

Career Mode

Det kan være under det nye navn "Campaign Mode", som Kazunori Yamuchi, administrerende direktør for Polyphony Digital, udtrykte det, men lad os bare kalde en spade for en spade. Dette singleplayer-indhold kan være en fantastisk måde at få styr på Gran Turismos core driving gameplay, hvilket giver dig en chance for at prøve forskellige køretøjer i forskellige udfordringer. Vi bliver nødt til at vente og se, hvordan Gran Turismo 7s Campaign Mode bliver.