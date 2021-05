Google vil snart indføre automatisk to- faktor autentifikation

For at fejre dette års udgave af World Password Day har Google afsløret planer om automatisk at kræve to-faktor autentifikation for sine brugere.

Ifølge et blogindlæg fra søgemaskine-giganten er adgangskoder den største enkelt trussel mod din sikkerhed online. De er lette at stjæle, svære at huske, og det kan være svært at finde en rigtig måde at opbevare en stor samling. Selvom mange brugere prøver at gøre sig umage og bruger lange og komplicerede adgangskoder, ender det ofte med, at man genbruger flere tjenester, hvilket betyder, at hvis en tjeneste fejler, risikerer man også adgangen til andre.

Dette er også grunden til, at mange mennesker stoler på adgangskode-generatorer til at oprette komplekse og sikre adgangskoder samt adgangskode-administratorer for at kunne gemme og synkronisere sikkert. Mange moderne browsere har indbyggede adgangskode-administratorer, men hvis du leder efter ekstra funktionalitet og sikkerhed, kan du altid henvende dig til tjenester som LastPass.

Googles egen adgangskode-administrator er helt gratis at bruge, og inkluderer også en funktion, der kan gennemgå dine adgangskoder, hvis de har været involveret i en kendt datalækage, hvorefter du vil blive advaret om dette.

To-faktor autentifikation

En af de bedste måder at sikre dine konti er ved at have endnu et trin til at bekræfte, at det rent faktisk er dig, der prøver at logge ind på en tjeneste.

Google har tilbudt dette som en mulighed i flere år gennem en meddelelse på din telefon, hver gang nogen forsøger at logge ind på din konto, en tjeneste, der nu er beregnet til automatisk at blive aktiveret for alle, der har oprettet deres konto korrekt.

På samme tid arbejder Google også på andre former for sikkerhedsteknologi for at tillade enheder, du har med dig at gøre multifaktor-autentifikation både mere sikker og lettere at bruge. For eksempel har de indbygget funktionen at bruge din Android-telefon eller Google Smart Lock-app på iOS som en anden godkendelsesfaktor.

Den øverste chef for blandt andet brugersikkerhed hos Google, Mark Risher, forklarer i blogindlægget, at indtil vi bevæger os ind i en adgangskodefri fremtid, vil virksomheden fortsætte med at arbejde for at beskytte brugernes adgangskoder.

"En dag håber vi, at stjålne adgangskoder vil være et problem, der kun hører fortiden til, i og med at adgangskoder i sig selv netop vil tilhøre fortiden. Indtil da vil Google fortsætte med at arbejde for at beskytte dig og dine adgangskoder."