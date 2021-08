Google: Sådan slipper du for reklamer på YouTube

Ifølge det amerikanske medie The Verge er ejerne af Youtube, Google, i gang med, at teste det man kan kalde for “Youtube-light”.

Det er dog ikke en nedbarberet version af den 16 år gamle internetsucces. Det drejer sig om en billigere version af Premium-abonnementet. Det skriver MereMobil.dk

Produktet kaldes for “Premium Lite” og koster i Danmark 69 kroner om måneden. Det store abonnement koster 119 kroner hver måned.

“Premium Lite” optræder allerede i Youtubes oversigt over betalingsprodukter. Her kan man se, at lite-produktet alene drejer sig om, at kunne købe sig fri af reklamer før, under og efter visningen af en video.

Dog fremgår det også, at der ikke vil være reklamer i YouTube Kids-appen, hvilket nok vil være et aktiv i forhold til børnefamilier. Til gengæld inkluderer “Premium Lite” ikke reklamefri adgang til YouTube Music-appen.

Youtube opererer med at kalde abonnenterne for medlemmer, og de kan med et Premium-abonnement se alle videoer uden annoncer og samtidig støtte youtuberne. Medlemmerne kan også downloade videoer, som så kan ses offline på mobilen. Man kan desuden afspille videoer i baggrunden, skriver MereMobil.dk