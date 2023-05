Det er sandsynligt, at Google Pixel Watch 2 vil blive lanceret sammen med Pixel 8-telefonen. Google har endnu ikke lanceret en smartwatch i Danmark, men da flere og flere af Googles produkter finder vej til deres danske butik, kan det ændre sig snart. Ifølge en ny rapport vil Google Pixel Watch 2 blive lanceret sammen med Google Pixel 8 i 2023. Ifølge kilderne vil Google følge den samme udgivelsesplan som sidste år og lancere det opdaterede smartwatch i oktober sammen med sine flagskibsmobiler.

Dette kommer fra oplysninger, som 9to5Google har fået fat i, selvom vi ikke rigtig har flere oplysninger om, hvad vi kan forvente. Det oprindelige Pixel Watch blev antydet under Google IO 2022, inden det blev lanceret i sin helhed sammen med Pixel 7 og Pixel 7 Pro.

Ifølge den kendte leaker Jon Prosser vil der også komme et billigere ur rettet mod børn, der lanceres omkring samme tid, muligvis med Fitbit-mærket. Det ser altså ud til, at Google Pixel 8-eventet (Åbner i nyt vindue) bliver spækket med ny hardware.

Can confirm, as we have been working on the story in the background. As far as I know, Google is planning two watches for later this fall.1) Pixel Watch 2, which will launch with Pixel 8, and 2) a version for kids, though that more than likely will be branded as “Fitbit” https://t.co/pcbgfk3Af1May 5, 2023 See more

Der er plads til forbedringer i Google Pixel Watch 2

Det originale Google Pixel Watch (Åbner i nyt vindue) har fået meget ros, men der er masser af plads til forbedringer. En kraftigere processor ville være rart for hurtigere ydeevne, og bedre batterilevetid er altid velkommen. Der er endda en chance for, at den nye version vil have flere sensorer.

På designfronten er det usandsynligt, at der vil blive ændret alt for meget, da vi kun er i den anden version af produktet - og Google vil sandsynligvis bevare understøttelsen af remme fra første generation af Pixel Watch for at gøre det lettere for alle, der overvejer at opgradere.

Tilsyneladende er det stadig ikke bekræftet, at Pixel Watch 2 (Åbner i nyt vindue) bliver det egentlige navn på uret, selvom det er svært at se hvilket andet navn Google kunne bruge. Forvent at der vil dukke flere lækager op mellem nu og oktober.

Store fremskridt på hardware-fronten

Med Google Pixel 7a og Google Pixel Fold, der rygtes at være lige rundt om hjørnet, ser det ud til at blive endnu et travlt år for Google på hardwarefronten - og et år, hvor Google også tager nye enheder og formfaktorer i brug.

Det er tydeligt, at Google får mere og mere tillid til sin hardwareafdeling. I lang tid handlede det kun om søgning og apps, men nu har virksomheden også en betydelig portefølje af fysiske produkter, som du rent faktisk også kan få fingrene i og bruge.

Det gælder sandsynligvis også Pixel Watch 2, og hvis de har planer om at udgive en anden version af uret blot et år efter, at det første er udkommet, så har Google matchet andre store mærker som Apple Watch i udgivelsesplanerne, og det bliver interessant at se, om det fortsætter i fremtiden.

Med Google IO 2023 planlagt til næste uge er det muligt, at vi får en omtale af Pixel Watch 2 - det var det Google gjorde sidste år med det første Pixel Watch. Det kan også være, at vi får nogle detaljer om, hvad det nye ur rent faktisk får af forbedringer.

