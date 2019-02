Google Pixel 3 XL-skærmtest viser store forbedringer i forhold til forgængeren

For blot to måneder siden, blev Samsung Galaxy Note 9 tildelt topkarakterer for dens Super AMOLED-skærm, og fik en score på A+ fra DisplayMate, som er den førende autoritet, når det gælder skærm-teknologi.

Nu har det samme firma lovprist Google’s helt nye Pixel 3 XL , og har tweetet at den kommende telefon "har fortjent vores Højeste A+ Rating og en DisplayMate Best Smartphone Display Award."

Lige for øjeblikket har firmaet ikke afsløret meget andet om deres Pixel 3 XL-tests, men har dog annonceret, at de vil udgive en artikel med en grundig anmeldelse den 15. oktober.

DisplayMate has Lab Tested the Google Pixel 3 XL OLED Display which has earned our Highest A+ Rating and a DisplayMate Best Smartphone Display Award. Our in-depth Display Shoot-Out review article will go live here on Monday October 15.October 9, 2018