Google laver regler for understøttelse af notch på Android P

Her op til lanceringen af Googles Pixel 3-smartphones (som angiveligt inkluderer en Pixel 3 XL med notch), har firmaet postet et indlæg på deres udviklerblog, som indeholder detaljerede regler for, hvordan understøttelse af den forkætrede udskæring på skærmen (notchen) vil foregå i det kommende Android P-system.

Ifølge Andoid System UI's produktmanager, Megan Potoski, så skal reglerne sørge for, at app-udviklere i god tid kan forberede deres apps til at understøtte notchen. Blandt andet skriver hun, at udviklerne nøje bør overveje, hvordan deres "app-indhold fremstår på skærmen sammen med en notch".

Den gode nyhed for udviklere, der arbejder med Android P er, at som standard bliver "status-baren skaleret, så den er mindst lige så høj som notch-udskæringen, og indholdet bliver vist i vinduet nedenunder". Google skriver, at det er muligt "at inkorporere app'ens indhold omkring notchen, hvis udskæringen er fuldt indeholdt i en system-bar".

Hårde hardware-regler

Med hensyn til hardware, så har Google erklæret, at "alle enheder skal være lavet sådan, at notchen ikke påvirker app-indholdet", ligesom en enhed "maksimum kan have én udskæring på den korte led".

Denne regel skal sikre, "at der ikke kommer enheder med flere udskæringer på den korte led, ligesom det heller ikke vil være muligt at lave udskæringer på enhedernes lange led".

En anden af Googles regler siger, at "når enheden er i landskabs-mode, skal statusbaren udvides til at fylde hele udskæringens højde".

Men ud over disse regler, så skriver Google, at producenterne "må placere udskæringerne hvor de vil".

Her på redaktionen mener vi, at reglerne for det kommende Android P er ganske udmærkede, idet tanken om smartphones med flere notches ikke er til at holde ud.