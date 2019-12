Glimrende gaming-tilbud: Spar tusindevis af kroner

"Game on", lyder det fra Komplett, der er på banen med hele to gaming-kampagner – både en kortvarig og en længerevarende – hvor det er muligt at score store besparelser på lækkert hardware.

Så hvis du gerne vil have opgraderet maskinparken, er det altså absolut værd at tjekke tilbuddene, der omfatter næsten alle kategorier af produkter; lige fra bærbare og stationære gaming-computere til opgraderingspakker, headsets, tastaturer og meget andet.

Der er blandt andet tale om udstyr fra velkendte producenter som Corsair, MSI, Samsung, Asus – og ikke mindst danske SteelSeries, der har en stadigt voksende international fanskare blandt seriøse gamere.

Her er et lille udpluk af de gode deals:

Corsair K68 RGB tastatur| 1.098 ,- 789,– | 28% |Komplett

Et mekanisk tastatur med god performance samt kurvede taster, der hjælper med at centrere fingrene, når de rammer. Og så er der lige den praktiske feature, at tastaturet er både støv- og spild-resistent. Tilbuddet varer t.o.m. 31. maj eller så længe lager haves.Se tilbud

SteelSeries Revival 650 Wireless| 879,- 579,– | 34% |Komplett

Danske SteelSeries har med Rival 650 skabt en trådløs gaming-mus, der er hurtig og præcis. "Perfekt performance", lød det bl.a. fra vores anmelder, der også bemærkede den yderst stabile trådløse forbindelse. Tilbuddet varer t.o.m. 31. maj eller så længe lager haves. Se tilbud

Kompletts kortvarige "Game on"-kampagne kører kun til og med på søndag den 5. maj, mens tilbuddene i forhandlerens længere gaming-kampagne varer til og med den 31. maj.

For begge kampagner gælder det dog, at tilbuddene kun gælder så længe, at lageret rækker, så tril nu ikke tommelfingre for længe, hvis du ønsker at gøre brug et eller flere af dem.