Gaming laptop i luksusklassen på tilbud

Hvis du er vild med gaming og har lommerne fulde af guld, så er du nødt til at tjekke dette tilbud: Den fremragende laptop Zephyrus S GX701 fra Asus' ROG-serie er lige nu sat ned med 21 procent hos Komplett.

Den gode nyhed er, at du får en af markedets bedste bærbare til gaming – og den dårlige er, at du stadigvæk skal have 22.995 kroner op af lommen. Til gengæld giver maskinen virkelig smæk for skillingen.

Zephyrus S GX701 oser langt væk af god byggekvalitet, og samtidig vejer den slanke, lette maskine ikke mere end 2,7 kg., mens chassiset er blot 18,7 millimeter tyndt.

Indeni er der en 8. generation Intel Core i7-processor 2,2GHz og et Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q-grafikkort. Sådan en konfiguration har brug for meget køling, og det har Asus kompenseret for ved at benytte alle tricks i bogen samt deres eget ROG Active Aerodynamic System (AAC).

Vilde med maskinen

Her hos TechRadar var vi vilde med maskinen, da vi fik den i hænderne første gang. Det eneste, vores testpersoner kunne kritisere en smule, var prisen, og så det faktum, at den bruger meget strøm og dermed ikke har så lang batteritid.

Resten imponerer så absolut; ikke mindst skærmen, der kommer med 144 Hz FHD, 3 ms responstid og 100 procent sRGB.

Her kan du læse hele vores anmeldelse af Asus ROG Zephyrus S GX701

Man kan selvfølgelig diskutere, om 16 GB RAM er nok hukommelse, men vores test viste, at maskinen uden problemer kunne afvikle alle tunge spil – og desuden er det muligt at opgradere til 24 GB. Disken er i denne udgave en SSD-disk på 1 GB.

Med Asus ROG Zephyrus S GX701 får du en gaming-pc, som imponerer på stort set alle områder. Og den er fremtidssikret nok til, at du ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt du kan afvikle kommende spil, da der er kræfter nok til de næste par år.