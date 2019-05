Game of Thrones VR tager dig med "Beyond The Wall"

Uanset om du elskede eller hadede den, vil slutningen på Game of Thrones efterlade et Jon Snow-formet hul i dit hjerte. Savner du allerede HBOs episke serie , vil du derfor være glad for at høre, at vinteren vender tilbage, med lanceringen af VR-spillet kaldet ”Beyond The Wall”, som udkommer eksklusivt til HTCs Viveport Infinity , der bedst kan beskrives som Netflix med VR-spil.

Ifølge Engadget skal du I det nye VR-spil tilslutte dig Night's Watch for at ”forsvare” The Wall imod en hær af udødelige”, kæmpe mod Withts og udøde isbjørne med et flammende sværd. Spillet er tilgængeligt fra i dag.

Hvordan kan jeg spille "Beyond The Wall"?

Først og fremmest skal du have et medlemsskab til HTC Viveport Infinity , der er blevet døbt ”Netflix til VR”. Her får du ”ubegrænset adgang til tjenestens bibliotek med over 600 apps og spil”, såsvel som ”eksklusive medlemsfordele såsom en genopfrisket Viveport Video-app”.

Det koster 119 kroner om måneden, eller 909 kroner for et helt år – men det er naturligvis ikke det eneste. Du skal også have et kompatibelt VR-headset. Her kan du i øjeblikket frit vælge imellem HTC Vive og Oculus Rift , imens der fra 5. juni også er understøttelse af Windows Mixed Reality - headsets.

Med en pris på lidt over 5.000 kroner for den billigste startpakke med HTC Vive, er VR-gaming i forvejen en dyr hobby. Er du desperat for at prøve livet af som Night's Watch, bør du dog stadig give det et skud.

