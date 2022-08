Back to school: Få fokus på din uddannelse med disse gadgets og tips

Hvis du er blevet optaget på din drømmeuddannelse, er det tid til at få købt alt til studiestart. Der er en lang række vigtige gadgets, som du kan bruge for at gøre det nemmere at studere og leve kollegielivet. Ud over den åbenlyse bærbare computer (opens in new tab) har du måske brug for notesblokke, kuglepenne, kalendere, minikøleskabe, hovedtelefoner med støjreducerende effekt og meget mere.

Der er mange muligheder, og derfor har vi samlet denne liste over gadgets, der kan hjælpe dig med at holde fokus på dine studier, selv i de travleste perioder og i de mest forstyrrende omgivelser. Scroll videre og se alle vores tips til skolestart.

Det kan være meget nemmere at tilslutte med de rigtige gadgets. (Image credit: Shutterstock.com)

Vær velorganiseret

For at du virkelig kan fokusere på dine studier og få lidt fred og ro er det vigtigt have styr på planlægning og organisering. Lav en grov plan for, hvornår og hvordan du vil læse til en eksamen. Det kan være en god idé at lave en liste over opgaverl og krydse dem af undervejs. Det vil hjælpe dig med at holde styr på, hvad der er blevet gjort, og få dig til at føle, at du rent faktisk kommer videre.

Det er også vigtigt at fjerne enhver form for forstyrrelser. Det kan være sociale medier eller et rodet skrivebord. Sæt din telefon på lydløs eller læg den helt væk, når du studerer, og ryd op på dit værelse og skrivebord, inden du sætter dig, så bliver det meget nemmere at studere!

Her er nogle tips om gadgets, der kan hjælpe dig med at planlægge dine studier.

(opens in new tab) Årskalender 2022-2023 | 149.95 kr. hos Bog & Ide (opens in new tab)

Nogle foretrækker digitale versioner og andre fysiske, men en kalender er et must for at holde styr på alle vigtige forelæsninger og deadlines. Køb hos boghandler eller online.

(opens in new tab) Highlighter penne | 37,50 kr. hos Konpap (opens in new tab)

Markeringspenne i forskellige farver er et must for alle studerende. Med disse kan du markere vigtige afsnit i dokumenter eller bøger. Find dem hos boghandleren eller online.

(opens in new tab) Post-it-lappar | 103 kr. hos ComputerSalg (opens in new tab)

Hvis du ikke vil ødelægge dine eller bibliotekets bøger med markeringspenne, eller hvis du vil markere bestemte kapitler eller sider i bøgerne med en praktisk fane, er post-it-sedler et must.

(opens in new tab) Google Nest Mini | 188 kr. hos Power (opens in new tab)

Foretrækker du at indtale vigtige datoer og deadlines til en digital assistent, er denne smarte højttaler en kompakt og billg løsning, der er perfekt til studerende - og så kan du også høre lidt musik undervejs.

Sørg for fred og ro

Studenterlivet kan være hektisk, især hvis du bor på kollegie. Det er almindeligt at folk til tider løber rundt i korridorerne, slår på væggene og holder fester, der hele weekenden. Al den støj og ballade kan have en negativ indvirkning på søvnen, hvilket igen kan gøre det svært at studere næste dag.

Her er nogle gadgets, der kan give dig noget tiltrængt fred og ro.

(opens in new tab) Bose Sleepbuds 2 | 1599 kr. hos Elgiganten (opens in new tab)

Disse smarte hovedtelefoner fra Bose er designet til at være behagelige at bruge, mens du sover, og de blokerer for al støj fra omgivelserne, så du kan sove trygt.

(opens in new tab) Mørklægningsgardiner | Fra 109 kr. hos IKEA (opens in new tab)

Hvis du er lysfølsom, er et mørklægningsgardin en god investering, især i sommermånederne, hvor aftener og nætter er så lyse.

(opens in new tab) Philips Wake-Up Light | 440 kr. hos Proshop (opens in new tab)

Kan du ikke fordrage lyden af dit vækkeur om morgenen? Dette wake-up light vækker dig med et behageligt lys, der gradvist stiger i intensitet - som en solopgang - hmmm.

(opens in new tab) Bose Noise Cancelling 700 | 2172 kr. hos Compumail (opens in new tab)

Disse støjreducerende hovedtelefoner blokerer for al omgivende støj, så du kan læse og arbejde uforstyrret, uanset hvor du er.

(opens in new tab) Pomodoro-tekniken på Youtube (opens in new tab)

Pomodoro teknikken er en velkendt metode til at holde fokus på studierne. Det indebærer, at man studerer i 25 minutter, hvorefter man holder 5 minutters pause, hvorefter man igen studerer i 25 minutter og så videre. Her er en 2 timers video med nedtælling og en alarm, når du skal holde pause/begynde igen. Det virker.

Få energi til at studere

Ud over rolige omgivelser og en god nats søvn er det naturligvis vigtigt, at du giver din krop nok energi til at klare dagen. Sørg for at supplere din kost med næringsrige snacks med jævne mellemrum, og glem ikke vandet! Vi forstår godt, at en kop kaffe kan være lidt ekstra fristende efter flere timers hård læsning, men vand er lige så vigtigt for at holde sig vågen.

Gør det hele lidt nemmere og sjovere med disse gadgets.

(opens in new tab) Smart vandflaske | 529 kr. hos Elgiganten (opens in new tab)

Denne smarte vandflaske hjælper dig med at holde styr på dit daglige mål via en mobilapp. Den har også et isolerende og holder vandet koldt i op til 24 timer.

(opens in new tab) Kagedåse med timer | 419 kr. hos Coolstuff (opens in new tab)

Har du svært ved at holde fingrene fra de gode sager? Lås dem inde i dennekagedåse og sæt en timer - så er du sikker på en lille belønning efter alt det hårde arbejde!

(opens in new tab) Crock-Pot multi-cooker | 1999 kr. hos Elgiganten (opens in new tab)

Med denne smarte muliti-cooker kan du nemt og hurtigt tilberede en masse forskellige mad i løbet af ugen. Den kan tilberede kød, fisk, grøntsager, ris og meget mere.