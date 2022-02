Første teaser trailer for LOTR-serie

Den ny tv-serie i Ringenes Herre-universet begynder at tage form, og nu har Amazon – som står bag – udsendt ovenstående teaser trailer. Det skete som en del af årets Super Bowl.

Serien kommer til at hedde ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’. Der er planlagt 5 sæsoner, hvor første sæson får premiere her til efteråret.

Det vil ikke blive en genfortælling af det materiale, der allerede er blevet dækket i Peter Jacksons filmtrilogi. Det bliver en slags prequel-serie, der foregår før den første bog i serien, ’The Fellowship of the Ring’ (Eventyret om Ringen).

TV-serien koordineres med New Line Cinema, som var filmstudiet bag filmene i begyndelsen af 00’erne, så fortællinger og personer/skabninger passer sammen.

Serien begynder i en tid med relativ fred og følger et ensemble af både velkendte og nye karakterer, som konfronterer den længe frygtede ondskabens genindtog i Midgård. Fra de mørkeste dybder i Misty Mountains, til de majestætiske skove i elverhovedstaden Lindon, til det betagende økongedømme Númenor, til de fjerneste steder på kortet, vil disse kongeriger og karakterer skabe en arv, der lever videre længe efter, at de er borte.

“The Rings of Power” forener alle de store historier fra Midgård i Midgårds anden tidsalder: smedningen af ringene, den mørke Lord Saurons fremgang, den episke fortælling om Númenor og de sidste alliancer mellem Elver og mennesker”, forklarede folkene bag den kommende serie i forbindelse med afsløringen af navnet forleden.

The Rings of Power bliver verdens dyreste tv-serie. Det har tidligere været fremme at sæson 1 opererer med et budget på $465 mio.

Første afsnit af Rings of Power kommer på streamingtjenesten Amazon Prime Video den 2. september i år.