FIFA 23: alt, hvad vi ved indtil videre

FIFA 23 er næsten helt sikkert på vej, da nye versioner af EAs langvarige fodboldsim.-serie meget forudsigeligt udkommer hvert år.

Men om spillet rent faktisk kommer til at hedde FIFA 23 er stadig usikkert, da EA Sports har annonceret, at de undersøger muligheden for at omdøbe serien – et træk, der kan få det smukke spil, som vi kender det, til at få en voldsom ændring i år.

Og det er ikke kun FIFA 23s navn, der kan blive ændret. Ifølge rygter vil den næste FIFA (eller hvad den nu skal hedde) være free-to-play og vil understøtte crossplay - noget der ikke var tilgængeligt i FIFA 22 (eller andre spil i serien). Dette rygte er dog ikke bekræftet.

Lige nu er der få solide detaljer om FIFA 23, men der er masser af rygter om, hvad vi måske får at se i det næste indlæg i fodboldsim-serien. Så læs videre, hvor vi fortæller alt, vi ved om FIFA 23, inklusive alle de seneste nyheder og rygter.

FIFA 23: kort og godt

Hvad er det? Den næste udgave af FIFA fodbold sim-serien

Den næste udgave af FIFA fodbold sim-serien Hvornår kan jeg spille det? Nok i efteråret 2022

Nok i efteråret 2022 Hvad kan jeg spille det på? Sandsynligvis PS5, Xbox Series X/S, Switch og PC

FIFA 23 udgivelsesdato og platforme

EA Sports har endnu ikke bekræftet en udgivelsesdatoen for FIFA 23, eller hvilke platforme spillet kommer til.

Vi kan dog give et kvalificeret gæt på, hvornår vi får fingrene i den næste version af FIFA. De seneste par FIFA-spil er blevet udgivet mellem september og oktober, hvor FIFA 21 blev udgivet den 5. oktober 2020 og FIFA 22 blev udgivet den 26. september 2021. Hvis EA følger det samme mønster, forestiller vi os, at FIFA 23 udgives inden for denne tidsperiode.

Det er sandsynligt, at vi vil se FIFA 23-udgivelse på Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PC og Nintendo Switch. Hvis den nye FIFA lanceres på de samme platforme som sin forgænger, så vil vi også se den udgives på Xbox One, Google Stadia og PS4.

Kommer det til at hedde FIFA 23?

Det er meget sandsynligt, at FIFA 23 slet ikke vil have navnet 'FIFA'.

Tilbage i oktober 2021 annoncerede EA Sports, at de "undersøger" muligheden for at omdøbe sin FIFA-spilserie. I et blogindlæg, der fejrede udgivelsen af FIFA 22, kom udvikleren også ind på sine planer for seriens fremtid.

"Når vi ser fremad, undersøger vi også ideen om at omdøbe vores globale EA Sports fodboldspil," lyder blogindlægget "Dette betyder, at vi gennemgår vores navnerettighedsaftale med FIFA, som er adskilt fra alle vores andre officielle partnerskaber og licenser i hele fodboldverdenen."

Samtidig gjorde EA det klart, at det er fuldt ud klar over, hvor vigtige mærkevarekonkurrencer og nationale ligaer samt globalt populære klubber, stadioner og spillere er for "ægtheden" af FIFA-spilserien.

"Gennem flere års opbygning af vores globale franchise ved vi også, at ægthed er afgørende for oplevelsen," tilføjer blogindlægget. "Det er derfor, vi bruger så meget energi på den kollektive styrke af over 300 individuelle licenserede partnere, der giver os adgang til 17.000+ atleter på tværs af 700+ hold, på 100 stadioner og i 30 ligaer rundt om i verden."

"Vi investerer løbende i de partnerskaber og licenser, der er mest betydningsfulde for spillere, og derfor er vores spil det eneste sted, du autentisk kan spille i den ikoniske UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, og LaLiga Santander blandt mange andre."

Blogindlægget specificerer, at navnerettighederne til FIFA-serien er adskilt fra dens andre officielle partnerskaber og licenser, hvilket betyder, at bortset fra en navneændring og fraværet af tung FIFA-branding, bør vi ikke se en stor ændring af selve indholdet i spillet.

Udvikleren oplyste ikke en grund til denne ændring, men vi forestiller os, at EA sandsynligvis betaler meget for at have licens til selve FIFA-navnet, og den licens kan komme med nogle begrænsninger for, hvad EA kan og ikke kan gøre, så ved at droppe navnet helt vil EA sandsynligvis spare penge og få mere frihed.

Selvom det ikke er bekræftet, at FIFA-navnet vil blive ændret - ser det ret sandsynligt ud. Hvad navnet præcist vil blive ændret til, er dog stadig et mysterium.

FIFA 23 nyheder og rygter

Bliver det nye navn 'EA Sports FC'?

VGC har bemærket, at EA har indgivet flere varemærkeansøgninger for 'EA Sports FC', hvilket tyder på, at dette kan være navnet, der erstatter 'FIFA'. Ansøgningerne blev indgivet den oktober 1 and oktober 4 2021, kort efter at EA Sports meddelte, at de undersøgte en navneændring.

Vil det være gratis at spille og understøtte crossplay?

Den kendte FIFA-lækker Donk på Twitter postede et tweet tilbage i 2021, der muligvis antydede, at FIFA 23 vil være gratis at spille og vil understøtte spil på tværs af platforme. I opslaget står der blot "gratis at spille", efterfulgt af en håndtryk-emoji, efterfulgt af "crossplay" med hashtagget #FIFA23.

Det er muligt, at dette blot er spekulationer (eller ønsketænkning) fra lækeren, og EA Sports har ikke bekræftet, at dette er tilfældet, men begge vil helt sikkert give den rystelse, vi forventer fra den næste del af FIFA-serien.