Facebook Messengers nye beskedtråde skal holde sammen på samtalerne

Til de brugere som ikke altid formår at svare på en besked, før samtalen har bevæget sig videre, introducerer Facebook nu en ny funktion, som lader dig svare på bagkant.

Nyheden kom først frem via VentureBeat , som kunne afsløre, at Facebook var begyndt at udrulle den nye funktion til Messenger. Brugere kan nu svare på specifikke beskeder i en chat-tråd, i stedet for kun den sidst modtagne.

Med et langt tryk på en besked, hvad enten der er tale om en gruppe-chat eller bare én-til-én – uanset om der er tale om en GIF-, video-, billedefil eller bare tekst – vil du nu også få muligheden for at svare direkte, ligesom du kan sende emojis, hvilket har været tilgængeligt i et stykke tid.

Image credit: Facebook

Messenger har fået en række nye funktioner over det sidste stykke tid – først evnen til at trække beskeder tilbage og senest den famøse dark mode .

Når man tænker på, at Facebook har planer om at integrere WhatsApp, Instagram og Messenger i 2020 , er det sandsynligt, at unikke funktioner for hver enkelt platform, vil blive adopteret af de øvrige. Facebook håber, at de med en ensartet infrastruktur til deres samtale-apps og sociale medieplatforme kan holde deres brugeres data sikre, så det eksempelvis også bliver muligt, at få samme høje grad af kryptering i Instagram og Messenger, som allerede ses i WhatsApp.