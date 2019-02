Facebook lader dig nu trække beskeder tilbage igen

Vi har ventet på denne funktion siden november sidste år , og nu er Facebook endelig begyndt at gøre det muligt, at trække beskeder tilbage via deres populære besked-tjeneste.

Uanset om du bruger den dedikerede Messenger app på iOS eller Android eller den browser-baserede udgave på en computer, vil du nu kunne slette beskeder fra en samtale eller gruppe-chat inden for 10 minutter efter at have sendt dem.

På mobile enheder kan du tilgå den nye funktion ved at trykke på en besked i appen, som nu vil vise muligheden ”remove”. Vælger du denne, får du yderligere to muligheder: ”remove for you” og ”remove for everyone”. På desktop-versionen skal brugerne trykke på de tre prikker ved siden af en besked og vælge ”remove”, hvorefter du får de samme to valgmuligheder.

Image credit: Facebook (Image: © Facebook)

Det er værd at nævne, at når en besked først er fjernet, vil alle i chatten kunne se teksten “[person] removed a message” – hvilket betyder, at du ikke helt slipper for at tænke dig om og bare kan skrive hvad der passer dig.

Selvom 10 minutter lyder af meget, går det hurtigt og giver ikke brugere ret lang tid til at se, hvis de skulle have skrevet noget forkert. Til sammenligning giver WhatsApp brugere en hel time til at slette beskeder .

Muligheden for at trække beskeder tilbage er blevet mere og mere populær på forskellige kommunikationsplatforme – der er sågar en ”undo send”-mulighed i Gmail – og introduktionen af funktionen på Facebook Messenger følger op på et løfte, som firmaet gav i April 2018, efter at direktøren Mark Zuckerberg selv blev taget i at misbruge samme .