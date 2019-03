Facebooks Messenger-app har fået ”dark mode” – sådan aktiverer du den

Vi vidste, at den var på vej, men nu kan brugerne så endelig benytte den længeventede ”dark mode” i Facebooks Messenger-app til Android og iOS. Som brugere på Reddit har påpeget, er det et sjovt lille ”easter egg” til de, der ved hvor de skal lede.

Messengers dark mode blev i slutningen af forrige år gjort tilgængelig til udvalgte brugere i udvalgte lande, som en del af den tidlige testfase. Nu er den så tilgængelig for os alle sammen, som har seneste version af appen installeret på sin enhed.

Image credit: TechRadar

Hvis du vil låse op for dark mode i Messenger, skal du først sende en besked til nogen du kender (ellers sågar bare dig selv), som udelukkende består af halmåne-emojoi-ikoner (tden der ser således ud: ☽).

Når du har gjort det, vil det begynde at gegme ,ed halvmåner ned over skærmen, hvilket indikerer, at der nu er låst op for indstillingen, og at den kan slås til og fra under indstillingerne til appen.

Nogle brugere har oplevet, at et pop-up vindue har informeret om den nye funktionm, men det ser ikke ud til at ske for alle.

Some users have reported instances of a pop-up window that will inform you of the new feature, though it appears that it doesn't happen for everyone.