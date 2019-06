Facebook afslører kryptovalutaen Libra

Facebook har langt om længe løftet sløret for sin længeventede kryptovaluta. Den sociale mediegigant har nu afsløret, at de vil lancere den nye kryptovaluta, Libra, som en del af sin blockchain-drevne digitale wallet, Calibra, der kommer udkommer til Messenger og WhatsApp i 2020.

Facebook udtaler, at du vil kunne sende Libra til ”stort set enhver med en smartphone” hurtigt, nemt og billigt – og den nye kryptovaluta vil kunne bruges til at betale alt fra en kop kaffe til offentlig transport.

Facebook Libra

Der har længe gået rygter om at Facebook ville lancere sin egen kryptovaluta , og i dag kom firmaet så endelig med flere detaljer via et blog-opslag .

Selvom detaljerne er få, skriver Facebook, at Calibra kan hjælpe folk i udviklingslande, hvor finansieringsmuligheder er få, og citerer en ny undersøgelse, som fremhæver, at halvdelen af verdens voksne ikke har en bankkonto.

”Dette er problemet vi håber at imødekomme med Calibra, en ny digital wallet, som du kan bruge til at gemme, sende og bruge Libra” siger firmaet.

Calibra har allerede indgået samarbejdsaftaler med en god mængde virksomheder, hvor Mastercard, PayPal, Spotify og Uber er at finde blandt støtterne.

Facebook siger at Calibra vil benytte verificering og anti-svindel-processor i stil med dem der allerede benyttes af banker og udbydere af kreditkort, herunder automatiske systemer, som overvåger og gør opmærksom på potentielt svigagtig adfærd.

Calibra vil desuden byde på live support, i tilfælde af at du mister din telefon eller glemmer dit kodeord, ligesom Facebook lover at du får pengene tilbage, hvis din konto bliver misbrugt.

Vigtigst af alt udtaler firmaet, at Calibra vil blive drevet som en separat afdeling af Facebook og vil derfor ikke dele kontoinformationer eller finansielle data med Facebook eller anden tredjepart, uden først at bede om brugerens accept.

Vi har endnu ingen præcis lanceringsdato, men Faceook lover snart at afsløre mere.