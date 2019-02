Er Huawei P20 Pro's bedste feature på vej i iPhone 12?

Hvis du betragter de to kameraer på bagsiden af din iPhone X med fortvivelse, så er der gode nyheder på vej: næste års telefon fra Apple vil måske få tilføjet en linse.

Ifølge en rapport fra mediet Taiwanese Economic Daily News vil iPhone 12 (eller XII eller hvad Apple nu vælger at kalde efterfølgeren for X) have en tredje linse til forbedring af kameraets ydeevne.

Der er ikke mange beviser til at bakke dette op, men nyheden synes at være baseret på oplysninger fra forsyningskæden.Vi har endnu ikke har hørt det samme rygter fra andre analytikere.

Men denne rapport hævder, at iPhone vil have en seks elements linse med optisk billedstabilisering og en 5 x zoom, som ville være optisk for minimalt tab af billedkvalitet.

Game changer

Normalt vil en rapport som denne nemt kunne nemt afvises, hvis det ikke var for den imponerende ydeevne i Huawei P20 Pro, som har begejstret anmeldelserne på grund af en unik kamerakvalitet.

Huawei modellens kameralinser er fordelt med en 40 MP sensor, en 20 MP sort og hvid sensor og et 8 MP objektiv med 3 x optisk zoom. Kombineret med Smart AR giver dette flot farve og klarhed, især i svagt lys.

På denne baggrund er det sandsynligt, at andre producenter vil bruge den samme teknologi næste år eller senere - de fleste top brands har R & D-labs med prototyper af alle slags smartphone til tests, så udrulning vil ikke være et problem.

Holder kursen

Apple tippes til at "kun" bruge 12 MP sensorer i sin fremtidige tre-kameras opsætning, hvilket vil give mening, da det aldrig har været et mærke, der jagtede et stort antal megapixels i et prangende marketingtiltag. I stedet har man altid lagt vægt på et image, der skulle sælge telefonen, som for eksempel i "Shot on iPhone"-kampagnen.

Spørgsmålet i forbindelse med denne rapport er ikke, om Apple vil introducere en triple sensor - hvis industrien beslutter det, det er næsten sikkert, at det kommer til at ske på et tidspunkt - men om bliver i 2019 eller ej.

Apple undlader ofte at tilføje nye komponenter til sine telefoner, medmindre de er helt sikre på kvaliteten, så 2019 kan være lidt for tidligt for en tre-linset iPhone - men hvis 2019 vil vrimle med tre sensorer, varer det næppe længe før Apple følger efter..

Via MacRumors