Er du ikke til Cyberpunk 2077? Glæd dig i stedet til et nyt Witcher-spil

Alle fans af The Witcher spil, bøger og senest The Witcher TV-serien på Netflix kan nu godt begynde at glæde sig!

CD Projekt RED har nu bekræftet, at et fjerde spil i The Witcher-serien er under udvikling og vil være studiets næste projekt efter det længeventede rollespil Cyberpunk 2077, som udkommer senere på året.

I et interview med den polske afdeling af EuroGamer, bekræftede CD Project REDs administrerende direktør, Adam Kiciński, at endnu et spil i The Witcher-serien var påbegyndt og på et tidligt udviklingsstadie.

Vi har måttet ty til Google Translate, så læg ikke for meget i formuleringen, men han sagde nogenlunde således ”Vi har allerede arbejdet på et andet single player-spil. VI har skabt et relativt klart koncept, som venter på yderligere udvikling. Dette er allerede påbegyndt, selvom vi ikke arbejder på det i øjeblikket.”

Han tilføjede, at arbejdet på det nye spil officielt vil starte ”umiddelbart efter færdiggørelsen af arbejdet på Cyberpunk 2077.

Kiciński bekræftede samtidig, at det nye spil ikke vil komme til at hedde The Witcher 4, og at der dermed ikke ville blive tale om en direkte fortsættelsen til The Witcher 3, eller måske vil fokusere på en anden hovedperson (måske Ciri?).

Medtager vi det store persongalleri og tilpasningsmuligheder i Cyberpunk 2077, kan vi måske forestille os et mere frit narrativ, i modsætning til de mere litteraturdrevne The Witcher-spil, som vi kender dem.

Tålmodighed lidt endnu

Vi ved, at den polske udgiver nu har videresendt Cyberpunk 2077 til klassificeringsbureauer rundt omkring i verden, hvilket tyder på, at spillet nærmer sig færdiggørelse. Det er godt, da spillet allerede var forsinket i forhold til den første lanceringsdato i marts – hvilket nu er udskudt til september i år – og vi bryder os ikke om udsigten til at skulle vente endnu længere end det.

Cyberpunk 2077 ligner et gigantisk og meget ambitiøst spil, og bør presse den nuværende konsolgeneration, samt den kommende, såsom Xbox Series X, til sit yderste. Vi kommer nok til at vente et par år endnu, før vi ser The Witcher 4 (eller hvad det nu kommer til at hedde) på konsoller, selvom det nok vil udkomme til PS5 og den kommende Xbox.