Ekstra Bladet vinker farvel til Google Analytics

EB om Longboat "Longboat er Ekstra Bladets egenudviklede web analytics-system. Longboat anvendes til alle former for web analytics, både i realtid og historisk, redaktionelt og kommercielt, og indsamler datapunkter til brug for både statistik, segmentering og personalisering. Longboat er udviklet ud fra en privacy-by-design tilgang og al data indsamles i overensstemmelse med GDPR og Cookiebekendtgørelsen."

Strammede regler om cookies og persondata har givet dybe panderynker i danske mediehuse- På Ekstra Bladet har man genvundet den fulde kontrol med data ved at vinke farvel til det ellers så altdominerende Google Analytics og erstattet det med en egenudviklet analyseplatform kaldet Longboat.

Problemet var tidligere, at Ekstra Bladet (som de fleste andre) overhold oplysninger om brugeradfærd osv. til amerikanske tech-giganter. Med Longboat får mediet nemmere ved at bruge data til at tilpasse både indhold og annoncer.

“Vi er dybt afhængige af data i realtid til at understøtte vores ambitioner inden for segmentering og personalisering. Her har Google Analytics desværre aldrig kunnet opfylde vores behov, og vi har derfor anvendt egenudviklede systemer til formålet. Med søsætningen af Longboat tager vi nu fuld kontrol over hele datastrømmen, så vi langt bedre kan aktivere data f.eks. via Relevance (egenudviklet annoncører-platform, red.), og det giver os samtidig mulighed for hurtigt at ændre kurs, hvis der opstår nye behov,” siger Lars Gundersen,chef for Data & Indsigt på Ekstra Bladet, i en pressemeddelelse.

Mediets forhåbning er, at Longboat vil gøre det nemmere for annoncører at ramme de rigtige brugere af EB.dk og fodre den kunstige intelligens til personaliserede artikelanbefalinger med mere relevant og præcis data.