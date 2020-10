Eksklusivt: OnePlus Buds oplader hurtigere end Apple AirPods takket være Warp Charge-teknologi

OnePlus Buds har en batterilevetid, der ikke skuffer med syv timers afspilning på en enkelt opladning, og vi kan nu bekræfte, at disse helt trådløse ørepropper også oplades utroligt hurtigt i forhold til eksempelvis Apple AirPods.

Under et interview med TechRadar sagde Project Manager for OnePlus Buds, Jay Liu, at det nye OnePlus Buds-etui vil benytte virksomhedens Warp Charge-teknologi til at gå fra 0 til 10 timers total opladning på kun 10 minutter. Sammenligner vi dette med AirPods, siger Apple, at du får fem timers afspilning efter 15 minutters opladning.

OnePlus Buds-ejere vil ved at bruge en oplader, der er større end 10w og ikke kræver specielle kabler, være i stand til at lade hurtig op, siger Liu. På trods af de øgede opladningshastigheder vil OnePlus Buds have en begrænsning på 5v 1,5A for at undgå at beskadige det indbyggede 430mA Lithium Ion-batteri i selve ørepropperne, som giver over 20 timers ekstra batterilevetid.

Kombiner det med den syv-timers opladning, som OnePlus for nyligt afslørede i et blogindlæg, og du har næsten 30 timers afspilning, før du har brug for at lade igen - syv timer fra ørepropperne og 23 mere fra etuiet. AirPods giver dig kun cirka 24 timer, når de kombineres med deres etui.

Hvad skal de koste?

Da Liu forklarede funktionen for os, understregede han, at brugere oplader deres telefoner hver aften, men ofte kun oplade deres hovedtelefoner, kørt før de skal bruge dem - og derfor er det så vigtigt, at OnePlus Buds understøtter Warp Charge.

Hvad der er mindre vigtigt, siger Liu, er, at de ægte trådløse ørepropper understøtter trådløs opladning fra starten. ”Det vil øge omkostningerne på ørepropperne,” siger Liu. Selvom vi ikke har de nøjagtige detaljer omkring prisen, tyder vores samtale med Liu på, at propperne bliver noget billigere end Apple AirPods eller Google Pixel Buds - potentielt under 99 dollars.

Vi finder ud af det med sikkerhed den 21. juli, når Buds afsløres sammen med den nye OnePlus Nord-smartphone. Det bliver interessant at se, om prisen holder, men selv uden den meget lave pris, er Warp Charge og 30 timers batterilevetid nok til at gøre OnePlus Buds til en seriøs konkurrent til Apples AirPods.