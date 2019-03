EA kommer til E3, men forvent ikke en pressekonference

Efter Sony trak sig helt, har EA ifølge firmaet selv valgt at gribe E3 2019 an på en helt ny måde.

I stedet for en såkaldt keynote til pressen, som viser gamerne, hvad de kan se frem til over den kommende tid, vil EA i stedet byde på flere live-strems henover weekenden, der leder op til selve messen.

Live-sendingerne vil ligge i tråd med det årlige EA Play-event, som afholdes i Los Angeles d. 7. til 9. juni. Gamere som er taget til E3 vil kunne deltage i EA Play, men skal registrere sig igennem EAs hjemmeside, når der åbnes op for dette.

Selvom dette kan se ud som en helt ny tilgang fra et firma, som for få år siden afhold keynotes på lige fod med firmaer som Sony og Microsoft, har EA det sidste stykke tid bevæget sig væk standardmåden at gøre tingene på under spilindustriens største messe.

Tiderne skifter

Ifølge en blog på EAs hjemmeside , vil det nye format byde på ”mere gameplay og mere tid med folkene bag spillene” og mindre tid med folk på en scene.

Selvom EAs blog forklarer det meste i relation til tankerne bag den nye tilgang, er det let at tro, at der foregår mere bag lukkede døre, som vi ikke kender til.

Nogle gamere gik under sidste års EA Play på Twitter og Reddit for at udtrykke deres utilfredshed med indholdet i EAs præsentation - noget som potentielt kan undgås i år, hvis EA lader indholdsskabere, streamere og udviklere lave deres egne minipræsentationer.

Som IGNs redaktør for previews, Ryan McCaffrey, pointerede på Twitter , kan det også indikere, at EA ikke har ret meget at vise frem og annoncere i år, i forhold til tidligere år, hvor de afslørede spil som Star Wars Battlefront 2, Battlefield V og Anthem.

Når det er sagt, forventer vi stadig at se et par interessante titler på messen, herunder Star Wars Jedi: Fallen Order og FIFA 20, inklusiv de nye projekter fra EAs PopCap og Ghost-studier.