DR lancerer nyheds-app til børn

DR understreger sin satsning på børnefamilier med lanceringen af nyheds-app'en 'Ultra Nyt+', som udbygger Ultra Nyt-universet med et virtuelt samtalerum for børn. Det skriver DR.

App'en henvender sig til de 9-14-årige og er udviklet på baggrund af ønsker fra det eksisterende Ultra-panel på 500 børn og yderligere er 150 skolebørn fra hele landet inddraget.

"Det har været sjovt at se, at der blandt børnene er en tendens til, at man gerne vil kunne ytre sig anonymt og have et mere ’hemmeligt rum’, hvor man trygt kan afprøve sig selv og sine holdninger. Flere vil gerne kunne undgå at blive åbent bedømt af hverken voksne eller andre unge. Det har været en spændende indsigt i arbejdet med appen, som man ikke ville have fået ud fra en mere løs voksen-tilgang til unges medieforbrug. Her kunne det lidt klicheagtigt hurtigt bare kommer til at handle om ’likes’ og synlig popularitet, men der altså også et element, der hedder at børnene kan føle sig stressede og udstillede af eksponering, som man skal tage hensyn til," siger Katrine Granholm, digital børneredaktør for Minisjang, Ramasjang, Ultra og DR Lær.