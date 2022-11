Disney udsender fortryllende trailer

Den helt nye musicalkomedie og efterfølger til “Fortryllet” med Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Idina Menzel og James Marsden har premiere 18. november, eksklusivt på Disney+

Disney+ har udgivet en fortryllende ny trailer til "Affortryllet", den helt nye musikalske komedie og efterfølger til "Fortryllet". Filmen, som genforener de originale rollebesætningsmedlemmer Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel og James Marsden - og også har Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, Yvette Nicole Brown og Jayma Mays i hovedrollerne - er instrueret af Adam Shankman og byder på nye sange fra Alan Menken og Stephen Schwartz.

Det er mere end ti år siden, at Giselle (Adams) og Robert (Dempsey) giftede sig, men Giselle er blevet desillusioneret over livet i byen, så de flytter deres voksende familie til det søvnige forstadssamfund Monroeville på jagt efter et mere spændende liv. Desværre er det ikke den hurtige løsning, hun havde håbet på. Suburbia har et helt nyt sæt regler og en lokal bidronning, Malvina Monroe (Rudolph), som får Giselle til at føle sig mere malplaceret end nogensinde. Frustreret over, at det ikke har været så nemt at finde en god løsning, henvender hun sig til Andalasias magi for at få hjælp, og ved et uheld forvandler hun hele byen til et virkeligt eventyr og bringer sin families fremtidige lykke i fare. Nu er Giselle i et kapløb med tiden for at vende fortryllelsen og afgøre, hvad 'lykkeligt til deres dages ende' virkelig betyder for hende og hendes familie.

Se den nye trailer til 'Affortryllet' nedenfor: