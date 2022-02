Disney fejrer Valentine

Mandag er det valentinsdag, hvor kærligheden fejres. På Disney+ er der nemlig rig mulighed for at fejre valentinsdag ved at slå sig ned i sofaen – med eller uden kæreste – og hygge med en romantisk film eller to.

Disney+ har et bredt udvalg af romantiske film såsom ”500 days of summer”, ”I love you, Beth Cooper”, ”When in Rome”, ”The Proposal” og ”Date Night”. Og så har Disney+ også tidsløse klassikere såsom ”Pretty Woman” og ”Titanic”, som er oplagte til valentinsdag.

Hvis du derimod er mere til en trip down memory lane og de kærlighedshistorier, der er for gode til at være sande, så er Disney klassikere såsom ”Aladdin”, ”Skønheden og Udyret” og ”Lady og Vagabonden” som altid også at finde på Disney+.

I øjeblikket ligger der en ”vi fejrer valentinsdag”-kategori på forsiden af Disney+, hvor du kan finde mange flere film til valentinsdag.