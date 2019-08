Den nye Nintendo Switch får bedre batterilevetid, men ligner sig selv

I al stilfærdighed har Nintendo annonceret en ny Nintendo Switch, som hævdes at have bedre batterilevetid end originalen af Switch, men præcis samme design. Forbedringen i batteriet er ganske betydelig, idet Nintendo hævder, at en fuld opladning giver 4,5 til 9 timers spilletid.

Sammenligner vi dette med den originale Switch, som Nintendo hævder kan holde imellem 2,5 og 6,5 timer – afhængig af hvilket spil du spiller – bør gamere sætte pris på forbedringen.

For at give en bedre idé om hvor stor forskellen er, bruges Legend of Zelda: Breath of the Wild som eksempel. På den nye Nintendo Switch vil du kunne spille i op til 5,5 timer, imens du kun får op til 3 timer på den gamle model.

Nintendo oplyser på sin produktside intet om hvordan den nye Switch opnår denne forbedrede batterilevetid. Ser man på vægt og dimensioner, som er præcis de samme, tyder det derfor på en mere strømeffektiv processor, i stedet for et større batteri eller mere avanceret køling – begge løsninger, som ville tilføje mere masse til enheden.

Læs vore anmeldelse af: Nintendo Switch

Her er alt du bør vide om den nye Nintendo Switch Lite

Dette er ikke Nintendo Switch 2

Mindre ændringer, ikke en helt ny konsol

Den nye Switch er udstyret med et nyt model-nummer i forhold til originalen – den har fået HAC-001(-01), imens den første version blot er kendt som HAC-001, hvilket understreger den mindre opgradering; selvom meget bedre batterilevetid er et kæmpe plus.

I forhold til pris, kommer den nye Switch til at koste præcis det samme 299.99 dollars (2.399 kroner), så du skal ikke betale mere for den længere batterilevetid.

Det er værd at understrege, at denne nye Switch ikke er Nintendo Switch Lite, som blev afsløret i sidste uge, og ej heller den ventede Nintendo Switch 2 – der er udelukkende tale om en let opgraderet version af den nuværende konsol.

Overvejer du at købe en Nintendo Switch, bør du derfor holde øje med modelnummeret, før du betaler, da du næppe ønsker at købe den gamle version med dårligere batterilevetid.