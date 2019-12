Den nye Nintendo Switch Lite underminerer hvad der gjorde den originale Switch så speciel

Nintendo Switch Lite er mindre, lettere og billigere end den almindelige Nintendo Switch og vigtigst af alt er den, efter flere måneders spekulation, endelige blevet officielt afsløret.

Det er altid rart at have flere muligheder og tilbuddet om en billigere Switch er klart tiltalende. Men Nintendo Switch Lite er ikke bedre end sin ældre storebror. Og her medtager vi end ikke det problematiske i, at den kan opdele firmaets eksisterende fanbase, idet den underminerer den oprindelige Nintendo Switch og hvad der i første omgang gjorde den så unik og speciel.

Pris kontra ydelse

Med en vejledende pris på 199 dollars (vi har endnu ingen officiel dansk pris) er Nintendo Switch Lite billigere end originalen og dropper forbindelsen til dit TV til fordel for en rent håndholdt oplevelse. Dette betyder samtidig, at du ikke længere har mulighed for at på- og afmontere Joy-Con-controllerne.

Nintendo Switch Lite: Alt du bør vide om specifikationer til understøttede spil

Nintendo Switch Lite. Image Credit: Nintendo (Image credit: Nintendo)

Og med disse ændringer, er Nintendo Switch Lite reduceret til endnu en håndholdt konsol. En håndholdt, der ganske vist har nogle glimrende spil, men som samtidig mangler den innovation og nyfundne glæde som vi oplevede ved afsløringen af den originale konsol.

Den lovede at være en konsol, som passede til alle situationer. Du fik en konsol, som kunne bruges på farten - ala Nintendo Switch Lite, en almindelige spillekonsol til dit TV, muligheden for bevægelsesfølsom styring og muligheden for at slå foden på bagsiden ud og udfordre dine venner, når behovet for multiplayer opstod.

Nintendo Switch Lite bliver endnu en håndholdt

Nintendo Switch Lite skrotter alle disse muligheder, fjerner docken og foden på bagsiden helt og har som resultat deraf fjernet den fleksibilitet, der gjorde den oprindelige konsol så interessant til at begynde med.

Argumentet vil naturligvis være, at for mange eksisterede Switch-ejere vil det primært være endnu en håndholdt konsol. Nintendos beslutning om at lave en ren håndholdt udgave af konsollen skal ifølge deres CEO Doug Bowser (Ja, det hedder han), bunder i brugerdata modtaget fra spillerne, og peger på, at de fleste benytter Switch på farten og ikke så meget i sofaen tilsluttet et TV.

“Det handler mere om, hvordan vi har observeret, at de spiller” har Bowser udtalt til The Verge. ”Vi har mulighed for at registrere hvordan folk spiller og spiller vores titler, så jeg vil mene, at det giver folk flere muligheder.”

Et lag af kompleksitet

Men hvad dette argument ikke forsvarer, er det faktum at Nintendo med den nye hardware introducerer et lag af kompleksitet, når der skal købes spil til Nintendo Switch Lite, hvilket i praksis opdeler spillerne.

Det kan siges ganske simpelt. Nogle spil vil ikke fungere ordentligt på Nintendo Switch Lite, imens nogle nå kun vil kunne spilles, hvis du køber nogle Joy-Cons ved siden af, og parrer dem med din nye hardware.

Den mere fleksible originale Nintendo Switch. Image Credit: TechRadar (Image credit: Future)

“Hvis et spil understøtter Joy-Con-funktionalitet såsom HD rumble, IR Motion Camera og Joy-Con bevægelsesselsorer, vil nogle funktioner ikke være tilgængelige, hvis du kun benytter Nintendo Switch Lite,” står der på produktsiden til Nintendo Switch Lite, hvilket fra starten udelukker adgang til Mario Tennis Aces, Snipperclips og Snipperclips Plus.

Og så er der spil, som slet ikke understøtter håndholdt tilstand, såsom Super Mario Party, 1-2-Switch og størstedelen af Nintendo Labo Toy-Con kits – eller sagt med andre ord, en stor del af konsollens mest populære sociale multiplayer-spil. For at spille dem, får du brug for estra Joy-Cons, samt en måde hvorpå du kan lade dem op, såsom Charging Grip-tilbehøret, da du ikke kan lade dem op igennem Switch Lite, som du kan på den almindelige Switch.

Nintendo er gået ned ad denne vej før – der var en stor mængde Nintendo 3DS-spil, som kunne kunne spilles, hvis du havde en New Nintendo 3DS – en af disse var Xenoblade Chronicles 3D.

Er disse spil og funktioner livsnødvendige for dig, er der naturligvis en nem løsning – undgå Nintendo Switch Lite og køb originalen i stedet. Men det kan måske komme til på sigt at betyde, at der i fremtiden kommer spil, som slet ikke udnytter disse mere avancerede funktioner, i et forsøg på at passe til alle udgaver af Switch-familien. Det vil være en skam.

I og med at der stadig florerer rygter om Nintendo Switch 2 eller Nintendo Switch Pro, håber vi, at introduktionen ikke vil yderligere skade eller komplicere hvad der indtil nu ellers har været noget nær den perfekte spillekonsol.