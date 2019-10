Death Stranding kommer til PC i 2020

Efter flere måneders spekulation, er det endelig blevet bekræftet, at Death Stranding kommer til PC. Spillet lander ”i starten af sommeren 2020”.

Afsløringen kommer fra selveste Hideo Kojima, manden bag Death Stranding (og måske mere kendt for Metal Gear Solid-serien).

Dette betyder altså, at Death Stranding ikke længere er en eksklusiv titel til PS4 – selvom PlayStation-ejere stadig får det ”meget” tidligere. Spillet lanceres til PS4 d. 8. november 2019.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1XOctober 28, 2019