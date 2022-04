De vigtigste afsløringer i Stranger Things 4-traileren: 6 ting, du måske er gået glip af

Den officielle trailer for Stranger Things 4 er fyldt med detaljer, som det er let at overse.

Spoilers følger for traileren til Stranger Things 4. Du er blevet advaret.

Efter næsten tre års ventetid er Stranger Things 4 endelig ved at være her. Hvis du ikke allerede var hyped nok over at se fortsættelsen, har den seneste teaser for sæson 4 måske lige fået din puls til at stige til 120.

Den officielle trailer for Stranger Things 4 gik online tirsdag den 12. april - og det skal siges, at den ser lige så spændende ud, som vi har håbet. Den tre minutter lange video er fyldt med masser af optagelser, der peger i retningen af en sæson 4 med fuld skrald på både historien og action. Det rejser naturligvis også en masse spørgsmål om, hvad det hele går ud på.

Vi har ikke alle svarene på dine spørgsmål, men vi vil gerne gennemgå 6 ting, du måske gik glip af i traileren til Stranger Things 4. Nedenfor dykker vi ned i nogle af de øjeblikke, som er nemme at overse, og du får vores bud på, hvad de kan betyde for 4. sæson af Stranger Things.

Her kommer potentielle spoilere for Stranger Things 4, og hvis du ikke har set traileren endnu, bør du gøre det først (du kan se den nedenfor), før du går videre til vores trailer-gennemgang.

Det ser ud til, at der er meget at glæde sig til i Stranger Things sæson 4. I traileren bliver det afsløret, at handlingen ikke kun kommer til at udspille sig i byen Hawkins. For regeringen bliver indblandet, og der er tilsyneladende tale om en kommende "krig", hvor Elevens kræfter er essentielle. Samtidig ser vi Sheriff Hopper i en russisk Gulag, hvor han tilsyneladende kæmper imod en demogorgon sammen med de andre fanger. Så truslen imod mennesker er tilsyneladende kun blevet større siden sæson 3 sluttede. Her er nogle af de vigtigste detaljer, vi har fanget i traileren.

1. Mød Vecna, hovedskurken i Stranger Things 4

Er dette Mind Flayer's endelige form? (Image credit: Netflix)

Traileren afslører, at der er en ny fjende i Stranger Things 4 - og alt tyder på, at det er Mind Flayers nye (og potentielt virkelige) form.

Fans behøver ikke at blive mindet om, at Mind Flayer blev besejret af Stranger Things-banden i slutningen af sæson 3. Men nu ser den ud til at være tilbage. Mind Flayer har form af en frygtindgydende menneske-demogorgon-hybrid og ser ud til at være ude på at ødelægge Eleven og banden én gang for alle.

Det ser også ud til, at han får et nyt navn, Vecna. For de uindviede er Vecna en af de mest berømte skurke i Dungeons and Dragons' (D&D) historie. Da Stranger Things-banden er store D&D-fans, ville det ikke være et stort chok, hvis de ender med at give dette navn til Mind Flayers seneste inkarnation. Det andet afsnit i sæson 4 hedder trods alt "Vecna's Curse", så måske får vi mere at vide om Mind Flayers baggrund her.

Det er interessant, at traileren antyder, at Mind Flayer har fået en menneskelig værtskrop. Som det fremgår af et par korte øjeblikke i traileren, ser Mind Flayers hovedkvarter ud til at være Creel House, et af de nye steder, vi vil se i sæson 4.

Eftersom nogle fra Stranger Things-gruppen vil undersøge mysteriet bag Creel House, ville det ikke overraske os, hvis de finder ud af, at dette sted er fødestedet for Upside Down. Ikke nok med det, men en af Creel House's tidligere beboere - Victor Creel, som spilles af Robert Englund - myrdede sine egne børn ikke længe efter, at han og hans familie flyttede ind i deres nye hjem.

Det er muligt, at Mind Flayers onde indflydelse på Creel tvang ham til at dræbe sine egne børn, og selv om Creel er indespærret på en psykiatrisk afdeling, når Stranger Things 4 starter, er det sandsynligt, at Mind Flayer har overtaget Creels krop, så Mind Flayer kan begå grusomheder gennem den.

Vil Englund have to roller i sæson 4, hvor han både spiller Vecna/Mind Flayer og Creel? Vi må vente og se. Men baseret på traileren ser det ud til, at Eleven ikke vil være det eneste medlem af Stranger Things-banden, som Mind Flayer er ude efter i sæson 4...

2. Hvorfor svæver Max rundt? Har hun superkræfter?

Vent, Max har også superkræfter?! (Image credit: Netflix)

En af de andre store overraskelser i traileren for sæson 4 er Sadie Sinks' karakter "Max". Som billedet ovenfor viser, ses Max svæve over Dustin, Lucas og Steve på et tidspunkt i Stranger Things 4 - så tyder det på, at hun ligesom Eleven har superkræfter?

Det er muligt, men vi tror, at der er en mere simpel forklaring på, hvorfor Max tilsyneladende kan svæve.

Banden besejrede måske nok Mind Flayer i sæson 3, men deres sejr var ikke uden tab. Billy, Max' stedbror, ofrede sig selv for at redde Max, Eleven og Mike fra Mind Flayer i finalen af sæson 3 - et øjeblik, der knuste vores hjerter på trods af Billys fjendtlige sider.

På trods af hans død ser det ud til, at Billy stadig har en stor rolle at spille i Stranger Things 4. Episode 4 - Dear Billy - vil sandsynligvis handle om Max og hendes sorg over Billys død, og det ser ud til, at der vil blive vist optagelser fra hendes besøg ved hans grav i dette afsnit. Det betyder, at scenen, hvor Max svæver i luften, sandsynligvis også vil finde sted i Dear Billy-afsnittet.

Ulig Eleven tror vi dog ikke, at Max har superkræfter. I stedet tror vi, at hendes forbindelser til Billy - hvis krop også blev overtaget af Mind Flayer i sæson 3 (ligesom Creels) - gør hende til et oplagt mål for Mind Flayer i seriens kommende sæson.

I betragtning af Mind Flayers evne til at svæve og hans bånd til Billy, formoder vi, at han vil være i stand til at opspore Max og forsøge at overtage hendes krop som den næste, og det er derfor, vi tror, at hun svæver i luften i den pågældende scene. Det ville selvfølgelig være fantastisk, hvis Max på en eller anden måde har superkræfter, men vi tvivler på, at det er tilfældet.

3. Vil Stranger Things sæson 4 introducere alternative dimensioner?

Kunne Max have superkræfter i et alternativt univers? (Image credit: Netflxi)

Alternativt kan Max' evne til at svæve skyldes, at Stranger Things 4 måske introducerer os for alternative universer.

Er du forvirret? Lad Twitter-brugeren Mia_inSlytherin forklare det. Som Mia forklarer, ser vi to forskellige versioner af Billys gravsten i traileren - på den ene står der "Billy" og på den anden står der "William".

Stranger Things 4 alternate universe theory. Okay so I just noticed this but I think we will be seeing different stranger things universes. 'why do I think that?" Look at this same. Same grave different name#StrangerThings4 #StrangerThings pic.twitter.com/8oY8GKXEVeApril 12, 2022 See more

Det ville være en ret stor fejl af Netflix og Duffers-brødrene at optage to forskellige navne på Billys gravsten i to forskellige scener.

Selvfølgelig er det muligt - man behøver blot at se på nogle åbenlyse fejltagelser i Game of Thrones (kan du huske kaffekoppen?) eller besætningsmedlemmet i jeans i Mandalorian for at se, at der nogle gange sker fejltagelser.

Men er det muligt, at Stranger Things 4 viser os en alternativ virkelighed, hvor Max, og ikke Eleven, har superkræfter? Medmindre denne scene er en drømmesekvens eller er baseret på vores teori om, at "Mind Flayer overtager Max", giver det bestemt mening. Der er også en anden kort scene i traileren, som antyder dette ...

4. Portalerne er åbne

Får vi mere Stranger Things-lore om portaler til Upside Down? (Image credit: Netflix)

Præcis 1:59 i traileren får vi et meget (meget) kort glimt af, hvad der ser ud til at være portaler til andre dimensioner.

Bekræfter dette, at vi vil se alternative universer i Stranger Things 4? Måske. Det vil give mening, hvis Upside Down og Mind Flayer/Vecna har haft adgang til andre verdener og potentielt kunne have ødelagt dem i deres forsøg på at herske over multiverset. Det vil sige, indtil Eleven og banden dukkede op.

Uanset hvad dette klip hentyder til, er det i hvert fald et varmt diskussionsemne i kølvandet på traileren. Flere fans har kigget nøje på de tidsstempler, der kan ses omkring hver portal, og nogle har forsøgt at kæde dem sammen med specifikke øjeblikke i traileren. I skrivende stund er der dog ikke noget der tyder på, at det er tilfældet.

5. Hvem spiller guitar i Upside Down?

Lad os præsentere vores guitarist ... (Image credit: Netflix)

Blandt de hurtige klip i de sidste 30 sekunder af traileren kan du måske bemærke en ukendt person, der spiller guitar på noget, der ligner en bygning eller en trailer i en trailerpark i Upside Down.

Så hvem er denne person? Det er Eddie Munson, en ny person, som vil blive spillet af Joseph Quinn i sæson 4.

For dem, der ikke ved det endnu, er Eddie lederen af Hellfire Club, den D&D-klub, som Mike og Dustin er med i på Hawkins High School. Netflix har tidligere beskrevet Eddie som en "80'er metalhead" (deraf guitaren), der vil befinde sig "i det skræmmende epicenter af denne sæsons mysterium", og han vil rejse til Upside Down sammen med nogle af de vigtigste karakterer.

6. Er det en blind Victor Creel?

Robert Englund spiller Victor Creel (Image credit: Netflix)

Victor Creel

Nightmare on Elmstreet-skuespiller Robert Englund er med i sæson 4. Det blev annonceret i 2020, at Robert Englund er castet til sæson 4. Der er ikke offentliggjort ret meget om hans rolle som Victor Creel, men hans karakter virker alligevel essentiel for sæson 4. Der er et Creel-house, som mildest talt virker temmelig uhyggeligt og skummelt, hvor Stranger Things-gruppen ser ud til at mødes.

I det korte klip med Englund, står han med arrede øjne og er tilsyneladende blind. Det vi ved om karakteren er, at han er indelukket på et psykiatrisk hospital for nogle grusomme drab, der er sket i fortiden. Traileren afslører ikke nærmere, men på Twitter har Stranger Things lagt nedenstående video op. Den viser nogle klip fra en lokal avis - dateret til 26. marts 1959. Klippene omhandler mord, som tilsyneladende har været det rene blodbad. I løbet af Stranger Things-traileren bliver det sagt, at "People sayt that Hawkins is cursed - They're not way of" eller på dansk "Folk siger, at der hviler en forbandelse over Hawkins - de tager ikke helt fejl". Sætningen er endda offentliggjort i et tweet fra Stranger Things på Twitter.

Traileren indledes med sætningen "Every ending has a beginning/hver slutning har en begyndelse", og det tyder meget kraftigt på, at vi i sæson 4 finder ud af, hvad der er årsagen til, at The Upside-Down er brudt i gennem til Hawkins.

Det antyder meget kraftigt, at årsagen til det hele faktisk skal findes i de gamle mord, som på en eller anden måde har skabt hele Upside-Down. Spørgsmålet er så, om det var de grusomme mord, der gav live til Mind Flayer eller om det var Mind Flayer, der var skyld i de grusomme mord?

Vi får svar på alle spørgsmålene, når sæson 4 endelig starter. Stranger Things sæson 4, del 1, lanceres eksklusivt fredag den 27. maj, mens del 2 kommer en måned senere, fredag den 1. juli.