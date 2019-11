Danskerne læser ikke brugerbetingelserne

En ny undersøgelse foretaget i samarbejde med Ingeniørforeningen IDA og Forbrugerrådet Tænk afslører, at ganske få af os læser brugerbetingelserne, når vi installerer ny software på vores digitale enheder eller skriver os op til brug af digitale tjenester.

Faktisk er det kun 11 procent af os, der læser og sætter sig ind i hvad det vi siger ja til.

I den nye undersøgelse har man spurgt omkring 2.000 danskere om deres vaner i forbindelse med installation af software og brug af tjenester. Af disse er det kun 11 procent, som forklarer, at de har brugt tid på at læse brugerbetingelserne igennem, inden de accepterer, imens 21 procent udtaler, at de ofte læser betingelserne.

Kigger man tallene efter, ser det dog mere sort ud. Undersøgelsen viser, at ca. hver 20. sætter sig grundigt ind i hvad der rent faktisk står i betingelserne, som oftest følger med online tjenester og apps. Vi er hermed nede på sølle 5 procent, der reelt har sat sig ind i, hvad de siger ja til.

Forklaringen på hvorfor er enkel

Formand for Ingeniørforeningen, IDA forstår godt hvorfor det er så få og opfordrer til, at man skal bruge sin sunde fornuft inden man accepterer vilkår og betingelser med bind for øjnene. Han forstår dog udmærket hvorfor det er de færreste som gør det.

“Vi møder de her vilkår og betingelser overalt i den digitale verden, og de er ofte lange og knudrede. Derfor er det helt forståeligt, at kun meget få læser alt det med småt, når de eksempelvis downloader en app. De nye strammere databeskyttelsesregler har øget opmærksomheden om, hvordan vores data bliver håndteret af virksomheder, men vi savner stadig korte og klare vilkår, siger han.

Han uddyber med følgende kommentar: ”Selvom GDPR har strammet reglerne for, hvad virksomheder må gøre med vores oplysninger, så bliver der jo stadig samlet store mængder data om os. Uanset, hvad virksomhederne bruger dem til, så kan vi have en interesse i at søge oplysninger i fred,” siger han.

Du kan selv læse hele undersøgelsen hvis du kigger HER.