Cyber-svindel: Danskere forsøgt fuppet for 8 millioner kroner

Midt i decembers hektiske julegavehandel modtog tusindevis af danskere en besked per mail eller sms om, at der desværre var opstået porto-problemer med en pakke, som nu blev tilbageholdt. Men hvis modtageren lige indtastede oplysningerne på sit betalingskort, ville problemet blive løst, så pakken kunne komme videre.

På den baggrund udleverede cirka 22.000 danskere deres kontooplysninger til it-kriminelle, der havde søsat en storstilet svindelkampagne, afslører Nets.

"Det er et skræmmende højt tal, og det er selvfølgelig nemt at sige 'hold da op, hvor er folk dumme'. Men det her kan ske for hvem som helst. Der er travlt i julen, mange er pressede, og mange venter på en pakke. Her ringer alarmklokken nogle gange først hos offeret i minutterne efter, at oplysningerne er indtastet – og så kan det være for sent," siger Sune Gabelgård, der er chef for svindelbekæmpelse i Nets.

Fup for 8 millioner kroner

For de fleste af ofrene viste det sig dog ikke at være for sent. Det lykkedes Nets, der yder beskyttelse på vegne af en række danske banker, at blokere transaktioner til en værdi af cirka 8 millioner kroner fordelt på de betalingskort, som bedragerne forsøgte at misbruge.

De 8 millioner kroner svarer ifølge Nets til mere end 95 procent af de beløb, som bedragerne forsøgte at franarre ofrene under den måned lange svindelkampagne.

"Der er tale om et organiseret og professionelt angreb, som helt sikkert også har været dyrt at sætte op. Eksempelvis har bagmændene oprettet en stribe falske netbutikker, som har stået for at trække beløbene på ofrenes betalingskort. Alle webbutikkerne er baseret i udlandet," fortæller Sune Gabelgård.

Hos Nets, som identificerede over 200 falske webshops i forbindelse med kampagnen, tvivler man dog på, at bagmændene samlet set slap af sted med det store udbytte.

"Indledningsvis vil der ved de første transaktioner ofte ryge lidt igennem, inden man kan spotte et decideret mønster og sætte ind, men herefter bliver det svært for dem, og det er tvivlsomt, om de reelt set har fået et udbytte, i og med deres setup har været så dyrt," siger Sune Gabelgård.

Konkurrence-svindel

Efter jul ændrede bagmændene strategi, så svindelkampagnen i stedet kom til at omhandle konkurrencer, oplyser Nets.

"Vi vælger at fortælle om omfanget af svindelkampagnen for at skabe mere bevidsthed om, hvad det er, vi har med at gøre. Det er professionelle kriminelle. Samtidig også for at opfordre til, at vi alle lige tænker os om en ekstra gang, inden vi videregiver noget så fortroligt som kortoplysninger," slutter Sune Gabelgård.